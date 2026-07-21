Legea salarizării, suspendată de Curtea de Apel București. ”În acest moment, juridic, proiectul de lege nu mai există”

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Legea salarizării a fost suspendată prin decizia Curții de Apel București.

Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege a salarizării, publicat de către ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, vineri, 17 iulie 2026. Instanța a admis cererea de ordonanță președințială a Federației Naționale Sanitas împotriva ministerului Familiei, condus de Dragoș Pîslaru.

”Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026” arată decizia instanței.

Legea salarizării nu mai poate produce niciun efect

Conform deciziei instanței, Ministerul Muncii nu putea finaliza un proiect de lege în perioada în care Guvernul este demis, deoarece nu poate iniția politici noi. Ca efect al suspendării legii salarizării, proiectul nu mai poate produce niciun efect. El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței președințiale. Prin urmare, se așteaptă un dialog social între toți actorii implicați, sindicate, patronate, Guvern, în care să se discute problemele sistemului și în care să se identifice soluțiile reale, în contextul în care Federația Sanitas a acuzat Guvernul de decizii unilaterale.

”În acest moment, proiectul de lege nu mai există”

”Toate procedurile legate de legea de salarizare unitară a personalului bugetar au fost suspendate în justiție.

În acest moment proiectul de lege nu mai există din punct de vedere juridic. Hotărârea Tribunalului București este executorie, deși poate fi atacată cu recurs. Principalul argument pentru aparența de nelegalitate a proiectului de lege a fost că a fost elaborat, redactat și negociat de un Guvern demis, care nu mai poate iniția proiecte de legi (art 37 alin 3 din Codul administrativ). "A iniția" nu înseamnă doar a nu vota în Guvern un proiect de lege ci și că nu mai poți parcurge nici una din procedurile de elaborare a unui astfel de proiect și nu îți mai poți folosi resursele pentru a lucra la el. Felicitari Sanitas și avocatului Vlad Ștefan” scris avocatul Toni Neacșu, pe pagina sa de Facebook.

Amintim că luni, PNL, după ședinţa Biroului Politic Naţional, anunța că proiectul legii salarizării va fi depus miercuri în Parlament.