Șeful Renault cere schimbări urgente la Dacia Mioveni, după vizita în România. Fabrica riscă să piardă viitoare modele

La aproape un an de când a preluat conducerea grupului Renault, Francois Provost a efectuat o vizită extinsă în România, la uzina Dacia de la Mioveni și la centrul de inginerie Renault Technologie Roumanie. Deplasarea a avut un caracter strategic și s-a întins pe o perioadă mai lungă decât vizitele obișnuite ale conducerii companiei, semn că deciziile care vor urma sunt importante pentru viitorul operațiunilor Renault din România.

La finalul întâlnirilor, CEO-ul grupului francez a atras atenția asupra creșterii costurilor de producție și a subliniat că uzina din Mioveni trebuie să își recapete competitivitatea dacă vrea să primească proiecte și modele noi în anii următori, notează piataauto.md.

Francois Provost este cunoscut pentru stilul său pragmatic și pentru măsurile ferme pe care le adoptă atunci când compania se confruntă cu dificultăți. În timpul vizitei din România, acesta a descris situația actuală drept una fără precedent pentru operațiunile locale: „Astăzi operaţiunile Renault din România înfruntă una din cele mai mari provocări din toată istoria lor”.

Potrivit șefului Renault, problemele sunt generate atât de factori externi, cât și de aspecte interne. Piața auto europeană nu și-a revenit complet după scăderea înregistrată începând cu anul 2020, iar producătorii sunt obligați să respecte reguli tot mai stricte privind emisiile și electrificarea, ceea ce pune presiune asupra costurilor și asupra prețului final al automobilelor.

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Uzina Dacia Mioveni trebuie să demonstreze că poate rămâne competitivă

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Francois Provost a vizat fabrica Dacia de la Mioveni. Conducerea Renault consideră că uzina trebuie să își îmbunătățească performanțele pentru a putea concura cu celelalte fabrici ale grupului atunci când vor fi repartizate viitoarele modele.

Potrivit conducerii companiei, niciun nou automobil nu va fi produs automat în România. Fiecare proiect va fi atribuit în funcție de costurile de producție, eficiența fabricii și capacitatea acesteia de a rămâne profitabilă.

Deși Francois Provost nu a indicat toate motivele care au dus la pierderea competitivității, reprezentanții Dacia și ai sindicatelor au vorbit în repetate rânduri despre explozia costurilor din ultimii ani. Prețul energiei electrice utilizate în industrie a crescut cu peste 60% în ultimii patru ani. În același timp, s-au majorat cheltuielile cu logistica, transportul, serviciile și taxele, ceea ce a dus la o creștere importantă a costului de producție pentru fiecare automobil fabricat la Mioveni.

În unele cazuri, costurile de bază s-au dublat. În schimb, prețul mediu de vânzare al automobilelor Dacia a crescut cu aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că marjele de profit au devenit mai mici.

Producția uzinei Dacia Mioveni este în scădere

Pe lângă costurile tot mai ridicate, uzina din Mioveni se confruntă și cu o reducere constantă a volumului de producție. În anul 2023, fabrica a produs 322.086 de automobile.

În 2025, producția a coborât la 297.182 de unități. Situația s-a deteriorat și mai mult în 2026. În primele șase luni ale anului au fost fabricate doar 129.404 automobile, comparativ cu 157.206 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 17,7%.

Dacă acest ritm se va menține până la sfârșitul anului, uzina din Mioveni ar putea încheia 2026 cu mai puțin de 260.000 de automobile produse, unul dintre cele mai reduse volume din ultimii ani.

Fabrica produce în prezent doar două modele

O altă provocare identificată este portofoliul restrâns de modele fabricate în România. În prezent, uzina din Mioveni produce doar Dacia Duster și Bigster.

Până anul trecut au mai existat volume reduse pentru Logan, Sandero și Jogger, însă producția acestor modele a fost mutată integral în fabricile Renault din Maroc.

Chiar dacă aceste automobile reprezentau doar 7,2% din producția uzinei în 2025, pierderea lor a contribuit la reducerea volumelor și la creșterea costurilor pe fiecare automobil produs.