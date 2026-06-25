Demisie la Ferrari după lansarea eșuată a mașinii electrice „Luce”. Compania aduce un fost șef de la BMW / FOTO: captură video YouTube @carwow

Șeful de marketing al Ferrari a demisionat după 16 ani în companie, la doar câteva săptămâni după reacțiile negative stârnite de lansarea primei mașini electrice a producătorului de supercaruri, Luce.

Compania a anunțat în această săptămână că Enrico Galliera va părăsi funcția de director de marketing și comercial, notează BBC. El va fi înlocuit în iulie de fostul șef BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre. Ferrari i-a mulțumit lui Galliera pentru activitate și a transmis că acesta a „decis să înceapă un nou capitol în parcursul său profesional, o decizie împărtășită cu compania cu ceva timp în urmă”.

Luce a fost intens criticată la prezentarea din luna mai. Ferrari nu a menționat lansarea în comunicatul privind plecarea lui Galliera. Directorul general Benedetto Vigna a spus că Galliera „a avut un rol important în creșterea companiei și în consolidarea brandului Ferrari la nivel mondial”.

Rolul lui Galliera includea gestionarea clienților care puteau cumpăra mașinile de lux foarte căutate ale producătorului.

„Are recunoștința întregii echipe Ferrari și urările mele personale de bine pentru viitor”, a spus Vigna în comunicat.

BBC a contactat pe Galliera pentru un punct de vedere. De la preluarea funcției în 2010, Galliera a fost implicat în multe dintre momentele cheie ale companiei. LaFerrari, primul hipercar hibrid de serie al Ferrari, care combină un motor pe benzină cu unul electric, a fost lansat în 2013. În 2015, compania a fost listată la Bursa din New York și în anul următor la Milano.

Totuși, lansarea modelului Luce, de 640.000 de dolari, a generat numeroase meme-uri pe internet și reacții negative. Designul său, creat de fostul designer iPhone Sir Jony Ive, a fost criticat de fostul președinte al companiei, de vicepremierul Italiei și de ministrul transporturilor, Matteo Salvini.

Acțiunile companiei au scăzut cu 8% în ziua următoare prezentării modelului Luce.