De ce au ajuns drumurile din Ilfov mai aglomerate decât multe bulevarde din București. Plan pentru șoferi

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Traficul din Ilfov a explodat în ultimii ani, iar infrastructura încearcă să țină pasul cu dezvoltarea accelerată a localităților.

Creșterea numărului de locuitori și a mașinilor pune o presiune uriașă pe drumurile județene, motiv pentru care autoritățile spun că siguranța rutieră a devenit o prioritate.

Invitat la dezbaterea DC Media Group „Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”, Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov, a explicat că situația din teren este mult diferită față de statisticile oficiale.

„În Ilfov avem 540.000 de locuitori, în teorie. În realitate, sunt de două ori mai mulți cetățeni. Ilfov s-a transformat, în ultimii 8 ani, într-o zonă de reședință pentru foarte mulți dintre locuitorii Bucureștiului. Transportul public metropolitan nu a reușit să țină pasul cu ritmul construcțiilor rezidențiale. Prin urmare, majoritatea familiilor dețin două sau trei mașini.

Automat, densitatea de trafic a crescut. Pe lângă acest aspect, datorită investițiilor majore care se fac în Ilfov, în infrastructură, valorile de trafic greu au crescut exponențial. Drumurile județene, comunale, proiectate inițial pentru trafic ușor și viteze reduse preiau acum valori de trafic de bulevard urban, mai ales la orele de vârf”, a zis Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov, în dezbaterea DCNews „Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”.

Care sunt măsurile necesare pentru creșterea siguranței rutiere?



Care sunt măsurile necesare pentru creșterea siguranței rutiere?

„Pe primul loc aș pune necesitatea trecerilor de pietoni sigure. Localitățile s-au dezvoltat de-a lungul șoselelor principale, transformând drumurile de tranzit în străzi rezidențiale, iar comportamentul rutier a rămas de drum național. De asemenea, intervin presiuni asupra intersecțiilor” a zis Cătălin Badea în cadrul dezbaterii „Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”.



Cum intervine Direcția de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov

„În fiecare an, împreună cu Poliția Rutieră Ilfov, cu echipe mixte, analizăm și implementăm în teren, în zonele vulnerabile, soluții de creștere a siguranței rutiere. Acest lucru presupune refacerea marcajelor deja existente, înființarea de treceri de pietoni noi. Ne focusăm, în principal, în zonele școlilor și grădinițelor. Fiecare proiect de infrastructură, modernizare și reabilitare de drum județean implică măsuri de sporire a siguranței rutiere. Vorbim despre lărgirea benzilor de circulație, amenajare de trotuare, implicit unde se impun limitatoare de viteză”, a mai spus Cătălin Badea.

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„În acest moment, avem deja depus un studiu de fezabilitate în vederea obținerii de fonduri europene pentru siguranța rutieră pe drumurile din județul Ilfov, care implică suprailuminarea trecerilor de pietoni, intersecții giratorii , introducere de benzi de stocaj și intersecții semaforizate”, a mai zis Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov, în dezbaterea DCNews.