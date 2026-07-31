Alexandru Ciuncan: România, țara ”accidentului la minut”! De trei ori mai multe accidente rutiere decât Ungaria. Ce lipsește pentru siguranța rutieră

ISU Sibiu/ foto ilustrativ

Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră, a avertizat că, deși numărul deceselor din accidente rutiere a scăzut în 2025, România este încă departe de obiectivul „Vision Zero”, care urmărește eliminarea victimelor din trafic. El a subliniat că România înregistrează o frecvență a accidentelor de peste trei ori mai mare decât Ungaria și de două ori mai mare decât Polonia. Potrivit acestuia, principala soluție este educația rutieră, însă, deși Codul Rutier prevede obligativitatea unei ore săptămânale în școli, rămâne neclar dacă această măsură este aplicată în mod real și dacă profesorii dispun de resursele necesare.

Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră (CSR), coaliție din care face parte și Titi Aur, expert în conducere defensivă, prezent în dezbaterea ”Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”, a atras atenția asupra situației de pe șoselele din România, în ciuda scăderii numărului deceselor, în 2025: ”Mai avem mult de lucru până să ajungem la acest vision zero despre care se tot vorbește”.

Concepția ”vision zero” își propune ca numărul final de morți în accidente rutiere să fie zero, plecând de la premisa că nicio viață omenească nu trebuie pierdută în trafic.

România, țara accidentului la minut

În continuare, vorbind despre rolul Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR), președintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră a menționat că ”dacă ne uităm la frecvența accidentelor rutiere, România, din păcate, nu numai că este țara accidentului la minut, ci este una dintre țările din Europa Centrală și de Est care are printre cele mai mari frecvențe ale accidentelor rutiere. Suntem undeva la peste trei ori față de Ungaria, de două ori față de Polonia”.

Educație rutieră. Avem prevederea în Codul Rutier, ce facem cu ea?

”Principala soluție pe care ne axăm la nivelul CSR este cea care ține de educație. Aș puncta că în Codul Rutier există deja prevederi cu privire la obligativitatea obligației rutiere. Există un articol în Codul Rutier care spune că, în tot ceea ce înseamnă unități de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial, trebuie să aibă loc cel puțin o oră de educație rutieră pe săptămână, pe parcursul anului școlar. Discuția este: se desfășoară în realitate? Se desfășoară în toate școlile? Au profesorii resursele necesare? Au materiale de curs adaptate fiecărei vârste?” a punctat Alexandru Ciuncan, ridicând problema dacă se întâmplă prevederea legală și în realitate sau rămâne la nivelul Codului Rutier.

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