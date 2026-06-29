Lucrări la Pasajul Basarab. Modificări pe ambele sensuri

foto pexels/ Podul Basarab

Lucrările de remediere la Pasajul Basarab îngreunează semnificativ traficul în zonă.

Lucrările de remediere la Pasajul Basarab continuă luni, etapă în care maşinile vor circula pe o singură bretea.

”În perioada 29 iunie - 31 iulie, maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers”, potrivit Primăriei Capitalei.

Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vor fi închideri punctuale pe carosabil. Primăria estimează că totul va fi gata până la finalul anului.

Din 20 iunie, au fost suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB a înfiinţat linia 54, care circulă între Depou Alexandria - Zeţarilor - Şura Mare.

Linia 44 circulă cu parc mărit, iar linia 1 este deviată, între Romprim - Piaţa Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.

Şi linia 10 circulă deviat, între Romprim - Piaţa Sudului - Piaţa Eroii Revoluţiei - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).

A fost introdusă linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 - Pasaj Basarab - Piaţa Leul - Piaţa Danny Huwe - Şos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal, precizează Primăria.