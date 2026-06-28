Poliția din Istanbul a interzis parada Pride și a arestat 50 de persoane pentru că au refuzat să se conformeze

Poliția turcă a intervenit duminică în forță la marșul Pride din Istanbul și a reținut cel puțin 50 de persoane, printre care și o jurnalistă, după ce autoritățile locale au interzis manifestația și au blocat principalele zone de adunare din oraș, potrivit organizatorilor citați de AFP.

Forțele de ordine au întărit prezența în zona Pieței Taksim, unul dintre locurile simbolice ale orașului Istanbul, unde au fost instalate bariere metalice și au fost impuse restricții de acces. Autoritățile au extins interdicțiile și în alte zone de adunare, inclusiv în cartierul Kadıköy, situat în partea asiatică a metropolei.

În paralel, circulația metroului a fost restricționată în mai multe puncte din centrul orașului, în contextul măsurilor de securitate.

Jurnalist reținut în timpul intervenției

Potrivit Uniunii Jurnaliștilor din Turcia, printre persoanele reținute se află și jurnalista Müberra Ünsal. Organizația a acuzat că aceasta a fost luată de forțele de ordine în ciuda faptului că s-a legitimat în mod repetat ca jurnalist.

„Jurnaliștii care relatează despre marșul Pride de la Istanbul se confruntă din nou cu obstacole ilegale în acest an. Deși s-a identificat în repetate rânduri ca fiind jurnalistă, Unsal a fost reținută”, a transmis Uniunea pe platforma X.

Autoritățile locale au interzis oficial desfășurarea manifestațiilor în principalele zone ale orașului. Măsurile au vizat atât centrul Istanbulului, cât și cartierele unde organizatorii obișnuiau să convoace participanții la marș.

Poliția a menținut un dispozitiv amplu de securitate, cu blocaje și controale în mai multe puncte cheie.

Mesajul participanților și continuarea protestelor

În ciuda intervenției, grupurile care susțin drepturile comunității LGBT+ s-au adunat în diferite zone ale orașului și au anunțat că nu renunță la proteste.

„Ziua nu s-a terminat. De fapt, abia începem. Nu vom renunța. Vom continua să ieșim în stradă, oriunde ne-am afla”, au transmis manifestanții.

Homosexualitatea nu este incriminată în Turcia, însă utoritățile au restricționat constant marșurile Pride în ultimii ani. Din 2015, aceste manifestații au fost interzise aproape sistematic, în timp ce discursurile oficiale au criticat frecvent comunitatea LGBT+, inclusiv din partea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, care a legat subiectul de scăderea natalității din țară.