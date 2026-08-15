Probleme uriaşe pentru victimele accidentelor rutiere în instanţă. Prejudiciile se calculează greşit în peste 90% dintre cazuri

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Prejudiciile suferite de victimele accidentelor de circulaţie se calculează greşit în peste 90% dintre cazurile soluţionate în instanţă.

Semnalul de alarmă a fost tras de Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem. Conform acestuia, cauzele se finalizează în baza criteriilor penale de evaluare a traumei, pentru că România duce lipsă de experţi în evaluarea traumelor pentru civil.

"Nu avem experţi în evaluarea unor astfel de traume (n.r. suferite în urma unor accidente rutiere). Noi în continuare finalizăm în instanţă peste 90% din cauzele de acest gen în baza criteriilor penale de evaluare a traumei, care sunt necesare încadrării juridice în penal, nu stabilirii prejudiciului. Noi în loc să ştim care este deficitul funcţional al unei victime, care este incapacitatea adaptativă, dacă este sau nu afectată capacitatea de muncă, dacă este vreun grad de invaliditate, noi mergem cu criteriul zilelor de îngrijire medicală, dacă este sau nu pusă în pericol viaţa, lucruri care nu au relevanţă din punct de vedere al normelor de drept civil. Prejudiciul se calculează în baza normelor de drept civil.

Peste 90% din cauzele care se soluţionează în instanţă, şi îmi asum ce spun, fie că e instanţă civilă sau penală, se finalizează în baza criteriilor penale de încadrare juridică a faptelor, care nu evidenţiează impactul prejudiciului în viaţa victimei", a declarat Cătălin Codescu.

Ce trebuie să facă victimele accidentelor pentru a obţine despăgubiri

Specialistul a explicat şi ce trebuie să facă victimele accidentelor de circulaţie pentru a beneficia de despăgubiri.

"În primul rând, victimele trebuie să îşi înţeleagă calitatea pe care o au în proces. Sunt persoane vătămate într-un accident de circulaţie. Dosarul iniţial este deschis şi cercetat în penal, este un dosar penal in REM. Ei au un termen de trei luni de la producerea evenimentului să depună plângere penală prealabilă pentru a da drumul la anchetă mai departe, că altfel se clasează dosarul.

Dacă nu au culpă sau au culpă parţială în producerea accidentului, ei trebuie să fie despăgubiţi. Înseamnă că organele judiciare, respectiv instanţa de judecată la final, vor stabili care a fost prejudiciul provocat, şi asiguratorul vehicului care este implicat în eveniment, cu vinovăţie în producerea evenimentului, va trebui să despăgubească întreaga sumă", a declarat Cătălin Codescu.

Victimele nu sunt sub presiunea timpului

Cătălin Codescu avertizează şi asupra unui fenomen îngrijorător. De multe ori, după producerea unui accident de circulaţie, victimele sunt abordate de diverse persoane care le spun că trebuie să grăbească depunerea plângerii, depunerea unor mărturii, totul pentru a obţine despăgubirea. Preşedintele AVAC a explicat care este termenul real pentru depunerea unei plângeri.

"Nu sunt sub presiunea timpului. Foarte mulţi sunt presaţi de nişte şmecheri care fac bani din chestiunea asta şi care le spun lucruri de genul "mâine trebuie să mergem la poliţie să dăm declaraţie" sau "mâine trebuie să depunem plângere penală". Nu! Au un termen de 3 luni de zile în care trebuie să depună plângere, după care dosarul îşi urmează cursul. Ei vor fi audiaţi de poliţist, se va realiza la un moment o expertiză privind dinamica accidentului. Ar trebui să aibă un avocat care să îi reprezinte, dar să se intereseze despre avocatul respectiv, să ştie ce cazuri a mai gestionat, şi cum le-a finalizat. Şi apoi să îşi valorifice corect dreptul. Astfel de cauze se pot finaliza fie printr-o înţelegere amiabilă cu asiguratorul, fie în instanţă", a mai declarat Cătălin Codescu.

Practica din România, diferită de cea din vestul Europei

"Din păcate, practica în România este atipică, diferită total de practica din vestul Europei. În vestul Europei, asiguratorul e mai responsabil decât cel din România, şi plăteşte mai mult decât cel din România. Şi atunci, asiguratorul din vestul Europei, când ia act că s-a produs un eveniment şi trebuie să plătească, găseşte imediat soluţia optimă pentru a chema la discuţii şi a compensa cât mai repede victima. La noi nu se întâmplă asta. Nu se fac oferte şi dacă se fac, ele sunt ridicole!", a completat Cătălin Codescu.