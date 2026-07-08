Capcana mașinilor hibride rulate. Escrocii dau înapoi kilometrajul în medie, cu 96.000 km, la fel ca la mașinile diesel

Industria auto. Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Maşinile hibrid second-hand din România au kilometrajul dat înapoi, în medie, cu 96.000 km, aproape la fel ca maşinile diesel, arată o analiză de specialitate.

Autovehiculele hibrid rulate din România au kilometrajul dat înapoi, în medie, cu 96.000 km, aproape la fel ca maşinile diesel, relevă o analiză de specialitate, publicată miercuri.

Potrivit datelor centralizate de platforma de raportare a istoricului vehiculelor, carVertical, maşinile diesel sunt în top atunci când vine vorba despre frecvenţa şi amploarea fraudării kilometrajelor, însă maşinile hibrid nu sunt cu mult în urmă la unele capitole.

Astfel, dintre toate autovehiculele cu motorizări pe motorină, aproximativ 9% au avut kilometrajul dat înapoi - cea mai mare pondere dintre toate tipurile de propulsie. La distanţă de patru procente s-au clasat maşinile pe benzină, cu 5% din total.

Mașinile diesel, cele mai afectate practica "întineririi" kilometrajului

"Deşi escrocii nu ţin cont de tipul de combustibil, vehiculele diesel sunt de obicei mai afectate de această problemă pentru că acumulează în medie un kilometraj mai ridicat. Drept urmare, derulările de kilometraj tind să fie mai mari la maşinile diesel. În medie, vehiculele diesel din România au avut kilometrajul dat înapoi cu aproximativ 97.000 km, faţă de 67.000 km pentru maşinile pe benzină", conform analizei.

Valoare semnificativ mai mare decât la maşinile pe benzină şi aproape egală cu cea a maşinilor pe motorină.

Hibridele second-hand, aproape la egalitate cu dieselurile la fraudele privind kilometrajul

În acelaşi timp, chiar dacă se confruntă mai rar cu acest tip de fraudă (în doar 2% dintre cazuri), totuşi s-a constatat că, în cazul autovehiculelor hibrid, kilometrajul este redus, în medie, cu aproximativ 96.000 km. Este o valoare semnificativ mai mare decât la maşinile pe benzină şi aproape egală cu cea a maşinilor pe motorină.

Și la vehiculele electrice se dă înapoi kilometrajul

De asemenea, 2,6 % dintre vehiculele electrice sunt, la rândul lor, afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului, media derulării printre acestea fiind de 75.000 km.

Dintre vehiculele electrice verificate de platforma de specialitate, cea mai mare pondere a maşinilor cu discrepanţe de kilometraj a fost înregistrată la Skoda (4,7%), urmată de Nissan (4,4%), Ford (4,4%), Volkswagen (4%) şi Audi (3,5%).

În segmentul hibrid, fraudarea kilometrajului a fost întâlnită cel mai des la Toyota (5,3%), Lexus (3,3%), Peugeot (2,9%), Ford (2,9%) şi BMW (1,8%).

Studiul citat a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziţionate de clienţii companiei în perioada ianuarie 2024 - martie 2026, în România.

Cazurile de manipulare a kilometrajului găsite în rapoarte au fost grupate în funcţie de tipul de combustibil şi marcă, convertite în procente şi clasificate corespunzător, notează Agerpres.

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