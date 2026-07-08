VIDEO - Doi bărbați condamnați, prinși spectaculos de polițiști în Cluj. Unul era ascuns într-o groapă săpată în pământ, mascată de vegetaţie, în zona unor cămine studenţeşti

Captură foto IPJ Cluj - Urmărit naţional, descoperit de polițiști într-o groapă săpată în pământ, mascată de vegetaţie

Poliţiştii clujeni au depistat două persoane care erau urmărite la nivel naţional pentru sustragere de la pedepse privative de libertate. Una dintre ele s-a ascuns într-o cavitate săpată în pământ şi mascată de vegetaţie.

Poliţiştii clujeni au depistat două persoane care erau urmărite la nivel naţional pentru sustragere de la închisoare, una ascunzându-se într-o cavitate săpată în pământ şi mascată de vegetaţie, în zona complexului de cămine studenţeşti "Haşdeu" din Cluj-Napoca.

Doi bărbați, prinși spectaculos de polițiști în Cluj

”În cursul dimineții de 8 iulie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost organizată o acțiune pentru depistarea a două persoane urmărite la nivel național, care se sustrăgeau executării unor pedepse privative de libertate, vizând doi bărbați condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni contra integrității corporale și sănătății, respectiv contra libertății și integrității sexuale.

În baza informațiilor de interes operativ deținute, potrivit cărora persoanele urmărite s-ar fi ascuns într-o zonă cu vegetație deasă din apropierea căminelor studențești din Complexul Studențesc Hașdeu, au fost desfășurate verificări specifice în perimetrul vizat”, a comunicat IPJ Cluj.

Condamnat pentru rele tratamente aplicate propriilor copii, găsit ascuns într-o groapă camuflată cu vegetație

”Primul bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Cluj-Napoca, condamnat la pedeapsa de 6 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, a fost depisat în timp ce se afla ascuns într-o cavitate săpată în pământ, mascată cu vegetație, articole vestimentare și alte elemente de camuflaj. Acesta a fost imobilizat de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în vederea punerii în executare a mandatului.

Pe numele acestuia s-a retinut că, în perioada 2018–2019, pe fondul consumului abuziv de alcool, ar fi exercitat în mod repetat acte de intimidare și amenințare asupra celor doi copii minori ai săi, supunându-i unor tratamente de natură să le pună în primejdie dezvoltarea fizică și intelectuală”, a transmis IPJ Cluj.

Condamnat pentru agresiune sexuală, prins după ce s-a rănit în timp ce încerca să scape escaladând un gard

”Cea de-a doua persoană, un bărbat de 39 de ani, din Cluj-Napoca, condamnat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, a încercat să se sustragă depistării, părăsind în fugă zona și escaladând un gard către strada Piezișa. În timpul deplasării s-a accidentat la unul dintre membrele inferioare, prezentând sângerări, fiind localizat și imobilizat la scurt timp de echipele de intervenție.

Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare, ulterior fiind condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în vederea punerii în executare a mandatului. În fapt, în data de 14 iulie 2025, în jurul orei 12.00, pe strada Clinicilor din municipiul Cluj-Napoca, acesta ar fi abordat o femeie și, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, a săvârșit asupra acesteia acte cu caracter sexual fără consimțământul victimei, constând în atingeri”, a mai transmis IPJ Cluj.

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Ulterior, cele două mandate de executare a pedepsei închisorii au fost puse în aplicare, persoanele fiind conduse în vederea depunerii în Penitenciarul Gherla, pentru executarea pedepselor dispuse de instanța competentă, mai notează sursa citată.

Activitatea a fost coordonată de Serviciul de Investigații Criminale, în colaborare cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, beneficiind de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al efectivelor Grupării de Jandarmi Mobile „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

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