Un român care dorea un "război al terorii" în România a fost arestat în Germania

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, a fost arestat în Germania. Acesta dorea declanşarea unui "război al terorii" în România.

Un cetăţean cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, a fost arestat preventiv în Germania, pentru tentativă de constituire a unei organizaţii teroriste de extremă dreapta.

"Din cercetările efectuate în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale, autorităţile din Landul Baden-Wurttemberg, Germania, au stabilit că, începând cu anul 2023, acesta ar fi iniţiat demersuri în vederea constituirii unei grupări teroriste, având ca scop declanşarea unui 'război al terorii' pe teritoriul României şi care să conducă la răsturnarea ordinii constituţionale", informează miercuri Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Materialul probator indică faptul că suspectul ar fi administrat, de pe teritoriul Germaniei, două canale de comunicare criptată, prin intermediul cărora ar fi recrutat, în principal, tineri cetăţeni români. De asemenea, prin intermediul acestor canale, acesta ar fi instigat membrii la comiterea unor infracţiuni grave, inclusiv incendierea unor imobile utilizate de migranţi şi de membri ai comunităţii LGBTQ+.

Eurojust, la iniţiativa autorităţilor române, a sprijinit constituirea şi coordonarea unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team - JIT) între autorităţile judiciare din România şi Germania. Echipa comună de anchetă a facilitat coordonarea măsurilor operative, schimbul rapid de probe, precum şi soluţionarea aspectelor judiciare şi probatorii cu caracter transfrontalier pe întreaga durată a investigaţiei.

La data de 30 iunie, autorităţile judiciare germane, cu suportul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, cu sprijinul Eurojust, au dispus arestarea preventivă a unui suspect, persoană cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, cercetat pentru tentativă de constituire a unei organizaţii teroriste de extremă dreapta.

Cooperarea dintre autorităţile implicate a condus la dispunerea măsurii arestării preventive a acestuia în Germania.