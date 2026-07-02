Atac la adresa justiției? Liana Arsenie (CAB), răspuns la întrebarea lui Chirieac: Judecătorul, dușmanul absolut al poporului român

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Analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat o întrebare Lianei Arsenie, președintele Curții de Apel București.

Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București, a avut o intervenție telefonică, joi seara, la emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu de la România TV. Judecătoarea a vorbit despre un atac asupra justiției. Reamintim în acest sens că premierul demis Ilie Bolojan a declarat, joi, că în şedinţa de Guvern s-a decis sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu plata restanţelor salariale din zona de Justiţie.

O reacție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, nu a întârziat să apară, iar ÎCCJ a transmis joi după-amiaza că este „fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia“.

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Prezent în platou la emisiunea Punctul Culminant, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat o întrebare Lianei Arsenie.

„Faptul că vă opuneți ca ONG-urile să facă justiție în locul magistraților e un lucru bun, iar noi am apreciat starea dumneavoastră de nesupunere în fața ONG-urilor. De asemenea, împreună cu Victor Ciutacu, Silviu Mănăstire și alți jurnaliști, mă număr printre cei care s-au opus materialelor pe care le-ați evocat (n.r. ancheta Recorder), cu asumarea înjurăturilor pe rețelele sociale, care au decurs din atitudinea noastră jurnalistică.

Dar, doamnă judecător, e un fapt cunoscut că magistrații și-au mărit veniturile prin decizii ale domniilor lor. În cazul de față, înțeleg că ceea ce spune Ilie Bolojan, al cărui fan nu sunt, e că nu are posibilitatea să plătească aceste majorări fiindcă nu poate să dea ordonanța de urgență necesară pentru a modifica legea bugetului. Cum se iese din această situație, având în vedere că domnul Bolojan - știți bine - nu dorește să plece de la Palatul Victoria, nu se face un alt Guvern? Care ar fi soluția legală în așa fel încât România să nu plătească majorări de întârziere despre care domnul Bolojan spune că sunt enorme?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„În primul rând aș nuanța intervenția dumneavoastră în ceea ce privește participarea ONG-urilor la reformă. Sistemul de justiție nu neagă dialogul interinstituțional și contribuția pe care fiecare cetățean o poate avea la îmbunătățirea oricărui sistem. Dar aceste intervenții trebuie să fie făcute în condiții de transparență și de egalitate“, a precizat șefa Curții de Apel București.

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Liana Arsenie (CApB): E același narativ al identificării judecătorului drept dușmanul absolut al poporului român și cauza tuturor relelor acestei țări și a instabilității economice

Liana Arsenie a precizat că situația drepturilor salariale ale magistraților, adesea criticată în spațiul public, reprezintă o consecință a pasivității și incoerenței legislative și executive pe parcursul ultimilor 15 ani. Președintele Curții de Apel București a precizat că instanțele doar au intervenit pentru a corecta deficiențele normativelor, nu pentru a-și acorda privilegii.

„În ceea ce privește hotărârile judecătorești prin care judecătorii și-au dat salarii este iarăși un narativ manipulator și defăimător la adresa sistemului de justiție, pentru că intervenția instanțelor judecătorești pe acest domeniu nu a fost subsumat doar profesiei de magistrat. Și judecătorii au judecat astfel de spețe cu privire la drepturile salariale, decurgând din lipsa de coerență a legislației. După cum se știe, și pentru profesori, și pentru funcționari publici, și pentru polițiști, și pentru medici, și pentru personalul sanitar, nu doar pentru judecători. Că s-a ajuns la aceste sume este consecința exclusivă a lipsei de coerență a puterii executive și legislative, care în decurs de 15 ani a stat în captivitate, deși au fost identificate toate inadvertențele în legislație, nici executivul și nici legislativul nu au găsit de cuviință să armonizeze și să regleze aceste aspecte. Vorbim de 15 ani. Sumele de bani care s-au acumulat sunt consecința pasivității puterii politice.

De asemenea, pentru că în spațiul public se lansează în aceeași manieră manipulatorie, aș mai specifica despre aceste sume că o treime sunt debite principale. Diferența este constituită din accesorii, ca urmare a pasivității puterii executive și legislative pentru neexecutarea acestor drepturi care au revenit judecătorilor.

Nu pot să știu care ar putea fi soluția puterii executive, dar, pe de altă parte, aș semnala, așa cum am văzut în discursul premierului demis, că nu sunt sume decât dacă se trec taxe și impozite. E același narativ al identificării judecătorului drept dușmanul absolut al poporului român și cauza tuturor relelor acestei țări și a instabilității economice“, a precizat, la România TV, judecătoarea Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București.