Protest în Piaţa Victoriei: Asociațiile și ONG-urile sunt nemulțumite de deciziile din Justiție luate pentru Bolojan, Ciucu și Fritz

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mai multe organizații civice anunță un protest în Piața Victoriei, vineri seară, ca reacție la recentele decizii din Justiție, eveniment programat să dureze până la ora 23:00.

Mai multe organizaţii civice anunţă organizarea unui protest în Piaţa Victoriei, vineri, între orele 19 şi 23, ca un răspuns la ultimele decizii din Justiţie ce-i vizează pe Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Dominic Fritz.

"România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie! Suntem tot aici. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi. Pentru că România este a noastră şi nu o vom lăsa niciodată să fie a lor. Împreună, comemorăm statul de drept, democraţia şi direcţia pro-europeană a României. Este ruşinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii. Istoria se repetă doar dacă permitem asta. Haideţi în stradă!", se arată într-un anunţ postat vineri pe Facebook.

Organizatorii evenimentului și cele trei decizii care i-au înfuriat

Organizatorii evenimentului sunt "Corupţia ucide", "Rezistenţa", "Iniţiativa România" şi "Asociaţia MEA".

Protestul are loc în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi, toate fiind considerate împotriva celor care îl susţin pe Bolojan.

Astfel, Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile BPN al PNL privind sancţionarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea. Decizia a fost luată în timp record, şi anume în aceeaşi zi în care a fost depusă cererea în instanţă de 16 membri din tabăra anti-Bolojan.

De asemenea, Instanţa supremă, condusă de Lia Savonea, a decis definitiv că primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, s-a aflat în conflict de interese.

Tot joi, DNA l-a pus sub acuzare pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care este şi prim-vicepreşedinte al PNL, pentru că ar fi primit în timpul campaniei electorale din 2025 foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Update: Prima reacţie / ÎCCJ, decizie pentru Dominic Fritz. Primarul Timişoarei merge la CEDO