PNL intră în ședință vineri pentru convocarea Congresului care îi poate decide soarta lui Veștea

În mijloc, premierul demis Ilie Bolojan, la sediul PNL (alături de Ciprian Ciucu și Adrian Veștea). Sursa foto: Captură video Facebook Live PNL

PNL se reunește vineri în Consiliul Național pentru a convoca un Congres extraordinar al partidului, programat duminică, unde ar putea fi decisă excluderea lui Adrian Veștea.

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Update 2:

În acest moment, Adrian Veștea încearcă să definitiveze până duminică atât lista de miniștri, cât și programul de guvernare, astfel încât documentele să fie depuse înainte de Congresul PNL, cu obiectivul ca negocierile să poată fi finalizate în zilele de luni și marți. Discuțiile dintre partidele implicate rămân tensionate, cu negocieri dure în desfășurare, iar unul dintre punctele sensibile îl reprezintă opoziția din tabăra care îl susține pe Veștea față de numirea lui Marian Neacșu în funcțiile de ministru de Interne și vicepremier, ceea ce a amplificat incertitudinile din jurul viitorului Executiv.

În paralel, pe surse politice, unele grupări asociate AUR ar încerca să își condiționeze eventualul sprijin de obținerea a două portofolii ministeriale și a unor poziții în structura administrativă a statului, însă oficial prezența și implicarea formațiunii în aceste negocieri este negată. În același timp, președintele Nicușor Dan ar pregăti scenarii alternative în cazul unui eșec al învestirii, una dintre variantele luate în calcul fiind desemnarea unui premier din partea PNL într-un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, dacă varianta Veștea nu va trece de Parlament.

Șeful statului se află în prezent la Bruxelles, unde participă la Consiliul European, într-un context în care încearcă să limiteze pe cât posibil deplasările externe, având în vedere tensiunile politice interne. Totodată, este programată și o deplasare sâmbătă în Turcia, cu plecare dimineața și întoarcere în aceeași seară, tocmai pentru a rămâne conectat la evoluțiile și negocierile privind formarea noului guvern, susține România TV.

Update 1:

Preşedintele organizaţiei judeţene Buzău a Partidului Naţional Liberal (PNL), Adrian Mocanu, a anunţat că va susţine în cadrul Congresului Naţional politica promovată de către liderul partidului, Ilie Bolojan.

Potrivit lui Mocanu, în cadrul şedinţei Biroului Politic Judeţean de joi seara s-au stabilit detaliile privind participarea organizaţiei la Congresul Naţional al PNL.

"În perioada imediat următoare va fi validată şi delegaţia care va reprezenta filiala la evenimentul de duminică, atât de important pentru viitorul partidului. Mesajul nostru este clar: delegaţia PNL Buzău va susţine direcţia politică asumată de Ilie Bolojan. În acelaşi timp, consider că acest congres trebuie să fie un moment de asumare şi luciditate, în care PNL să aibă curajul să se privească în oglindă şi să îşi definească foarte clar direcţia. În ultima perioadă, românii ne-au transmis un mesaj limpede. Dacă nu avem înţelepciunea şi curajul să îl înţelegem acum, dacă nu acţionăm pentru a corecta direcţia, riscăm să repetăm greşeli care au erodat încrederea în noi", a transmis liderul PNL Buzău, pe Facebook.

Totodată, el şi-a reafirmat opoziţia faţă de orice formă de colaborare sau înţelegere politică cu PSD.

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL va avea loc vineri, pentru convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo, a anunţat Partidul Naţional Liberal, conform Agerpres.

Știre inițială:

Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17:00, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali.

Obiectivul principal al reuniunii este convocarea Congresului extraordinar al PNL pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo, și de a stabili agenda acestuia.

La Congresul extraordinar al partidului sunt așteptați să participe 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de drept și 2.000 aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Conducerea PNL dorește excluderea lui Veștea și reducerea numărului de prim-vicepreşedinți

Consiliul Național urmează să mai decidă, în reuniunea extraordinară de vineri, în privința modificării statutului partidului. Conform unor surse liberale, o modificare ar viza reducerea numărului de funcții de prim-vicepreședinte de la patru la una. Prim-vicepreședinți ai partidului sunt în prezent Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Cătălin Predoiu, ultimul demisionând din funcție miercuri.

Decizia convocării Consiliului Național a fost luată miercuri în Biroul Politic Național al partidului, întrunit de urgență după ce Adrian Veștea a refuzat să se supună ultimatumului partidului de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat.

'Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României', a transmis președintele PNL, Ilie Bolojan, după decizia BPN.

Luni, același for de conducere s-a pronunțat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi 'pentru', 10 'împotrivă', patru abțineri), împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea (41 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', două abțineri) și pentru a-i solicita acestuia să-și depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', trei abțineri). O altă decizie a fost ca parlamentarii PNL care vor vota Guvernul Veștea sau cei care ar putea fi propuși în acest Cabinet să își piardă calitatea de membri ai partidului.

Marți, PNL a anunțat că Adrian Veștea se situează în afara partidului, având în vedere că nu și-a depus mandatul de premier desemnat.

'Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui Guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național. Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii', a transmis formațiunea.

16 parlamentari ai partidului au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Naţional al PNL

Conform statutului PNL, sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese în Congresul PNL, cum este cazul prim-vicepreședintelui, se va decide prin votul membrilor Congresului, în urma unei propuneri a BPN, adoptate de către Consiliul Național.

În aceste condiții, 16 parlamentari ai partidului, contestatari ai lui Bolojan: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu - au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Național al PNL din 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea.

Tribunalul Ilfov le-a dat joi câștig de cauză acestora și a decis suspendarea acestor decizii ale BPN, iar, ca urmare, PNL a anunțat că va ataca în termenul legal această hotărâre a Tribunalului Ilfov și că partidul își va desfășura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii.

În acest context, Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la Congresul partidului pentru funcția de președinte.

Adrian Veștea a fost desemnat premier duminică dimineață de către președintele Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Veștea nu a depus încă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, un nou orizont de timp pentru acest demers fiind luni, conform Agerpres.

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