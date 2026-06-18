Adrian Veștea depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor / PNL decide duminică excluderea sa / PSD intră în ședință

Adrian Veștea depune lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Cine va face parte din cabinetul său - foto AI

Premierul desemnat Adrian Veștea va depune joi în Parlament programul de guvernare și lista noului Cabinet, afirmând că documentul final va include măsuri sustenabile și compatibile cu obiectivele bugetare asumate deja.

Update 3:

Liderul AUR, Petrișor Peiu, a criticat programul de guvernare al posibilului Cabinet Veștea, apărut „pe surse”, susținând că acesta ar fi identic cu cel asociat lui Eugen Tomac și Ilie Bolojan. „Nu ne luptăm pentru jucării! A apărut 'pe surse' programul de guvernare al eventualului cabinet Veștea. El este identic cu programul elaborat de Eugen Tomac ( mai puțin reforma administrativă prin comasarea localităților și a judetelor) și identic cu programul de guvernare al lui Ilie Bolojan", a declarat Peiu pe Facebook.

Acesta afirmă, de asemenea, că nici el și nici George Simion nu au fost contactați de reprezentanți ai PSD sau de Adrian Veștea. În plus, liderul AUR susține că este exclus ca parlamentarii formațiunii să susțină Guvernul Veștea



Update 2:

Premierul desemnat Adrian Veștea ar putea amâna depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare, pe fondul incertitudinii privind obținerea voturilor necesare, potrivit unor surse politice citate de G4Media.

Update 1 (9:00):

Astăzi există intenția ca în Parlament să aibă loc audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea, scenariu susținut în special de PSD și de o parte dintre liberalii implicați în negocieri, cu obiectivul ca în cursul serii să fie organizat și votul final de învestire. Discuțiile politice purtate în ultimele ore au inclus întâlniri la Vila Lac 3, unde au participat mai mulți social democrați, în contextul încercărilor de a contura o majoritate funcțională. Potrivit surselor România TV, președintele Nicușor Dan urmărește îndeaproape toate evoluțiile legate de formarea viitorului Guvern Veștea, monitorizând permanent situația chiar și în timpul deplasării sale oficiale.

Negocierile politice au continuat până târziu în noapte, cu participarea lui Adrian Veștea, Sorin Grindeanu, Marian Neacșu și Claudiu Manta, discuțiile fiind concentrate atât pe obținerea voturilor necesare în Parlament, cât și pe ajustarea programului de guvernare. În paralel, Eugen Tomac ar fi trecut pe la Vila de Protocol a statului român, unde și-ar fi recuperat lucrurile personale lăsate în perioada în care participa la discuțiile privind formarea unei alte majorități pentru viitorul guvern. Potrivit surselor România TV, dialogul dintre părți a fost intens și prelungit.

Știre inițială:

Premierul desemnat, Adrian Veştea, urmează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet.

Miercuri, într-o postare pe Facebook, Veştea afirma că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, precizând că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, pentru respectarea ţintelor asumate privind deficitul, şi că va fi prezentat un plan realist, aplicabil şi sustenabil.

Totuși, șansele de a obține votul de învestitură rămân incerte după evoluțiile politice din ultimele zile. AUR a anunțat că nu va susține Cabinetul propus de premierul desemnat, iar UDMR a transmis că parlamentarii săi nu vor participa la vot. În același timp, PNL, USR și SOS și-au exprimat opoziția față de actuala formulă guvernamentală.

În aceste condiții, Adrian Veștea se confruntă cu dificultăți în strângerea celor 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. PSD, partid de care depinde în mare măsură succesul demersului, se reunește joi pentru a decide strategia pe care o va adopta la votul din Parlament.

Criza este amplificată și de tensiunile din interiorul PNL. Conducerea liberală pregătește pentru duminică un Congres extraordinar, unde ar putea fi supusă votului excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a continuat procedura de formare a Guvernului în ciuda solicitărilor venite din partea lui Bolojan de a renunța la mandatul de premier desemnat.

Veștea: Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect

"Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societăţii şi posibilităţile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenţie fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente şi să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor", anunţa premierul desemnat.

În acel mesaj, Veştea se arăta încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcţional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate şi soluţii concrete pentru cetăţeni.

"Mai puţine orgolii şi dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!", adăuga el, conform Agerpres.

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