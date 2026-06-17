Guvernul Veștea: De câte voturi mai are nevoie să treacă și de unde ar putea veni acestea

Ilie Bolojan, premierul interimar (s) și Adrian Veștea, premierul desemnat. Sursa foto: Agerpres

Guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi învestit în funcție de președintele României, Nicușor Dan.

Schimbarea de poziție a UDMR în ceea ce privește susținerea Executivului propus de Adrian Veștea a complicat șansele premierului desemnat de a trece prin Parlament un Guvern.

Componența parlamentară în România, după alegerile din 1 Decembrie 2024, a fost următoarea:

PSD: 123 de parlamentari

AUR: 92 de parlamentari

PNL: 71 de parlamentari

USR: 59 de parlamentari

SOS România: 39 de parlamentari

UDMR: 32 de parlamentari

POT: 31 de parlamentari

Minorități: 18 parlamentari

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În prezent, aritmetica parlamentară a suferit modificări, iar spargerea POT și SOS România în mai multe grupuri politice face mai dificilă crearea unei majorități. În prezent, componența Parlamentului României este următoarea:

PSD: 127 de parlamentari

AUR: 90 de parlamentari

PNL: 76 de parlamentari

USR: 59 de parlamentari

UDMR: 31 de parlamentari

SOS România: 15 parlamentari

Minorități: 17 parlamentari

Uniți pentru România: 18 parlamentari

PACE: 11 parlamentari

Independenți: 20 de parlamentari.

Având în vedere cifrele și în eventualitatea în care toți aleșii PSD, reprezentanții Minorităților, PACE, Uniți pentru România și independenții ar vota Guvernul Veștea, numărul s-ar ridica la 193 de parlamentari. În acest context ar mai fi nevoie de 40 de parlamentari astfel încât Executivul să treacă. Dacă celor 193 li se alătură și cei rămași în SOS România (15 parlamentari), numărul total ar ajunge la 208 și tot ar mai fi nevoie de 25 de parlamentari.

Menționăm totuși că Grupul SOS România din Parlamentul României a anunțat că nu votează Guvernul Veștea.

Totuși, în condițiile în care ar mai fi nevoie de 25 de senatori și deputați pentru a trece, aceștia ar putea să vină doar de la AUR și PNL, deoarece atât USR, cât și UDMR au transmis că nu vor vota. Numărul este însă prea mare pentru cei sub 20 de parlamentari AUR despre care s-a speculat miercuri că ar putea să voteze în favoarea Guvernului Veștea.

Chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar mai fi nevoie de aproximativ 10 parlamentari pentru ca votul în favoarea Guvernului Veștea să fie sigur că trece pragul de 233.

Deci fie Guvernul Veștea primește mai multe voturi din partea unor reprezentanți AUR, fie beneficiază de suport din partea parlamentarilor liberali care îl susțin și votează împotriva directivei lui Ilie Bolojan.

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