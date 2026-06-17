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Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 17 Iun 2026
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Predoiu / Inquam Photos / Octav Ganea
Cătălin Predoiu / Inquam Photos / Octav Ganea

Cătălin Predoiu a demisionat miercuri din Conducerea Partidului Național Liberal.

Cătălin Predoiu a demisionat miercuri, în cadrul ședinței din cadrul PNL, din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. 

Încă de la demiterea Guvernului Bolojan, Cătălin Preodiu s-a poziționat în favoarea continuării coaliției de guvernare cu Partidul Social Democrat și nominalizării unui alt prim-ministru.

Ulterior, Cătălin Preodiu s-a aflat în aripa PNL care l-a susținut pe Adrian Veștea, în special în ședința BPN a PNL de luni seară.

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catalin predoiu
pnl
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