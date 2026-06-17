Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL

Cătălin Predoiu a demisionat miercuri din Conducerea Partidului Național Liberal.
Cătălin Predoiu a demisionat miercuri, în cadrul ședinței din cadrul PNL, din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.
Încă de la demiterea Guvernului Bolojan, Cătălin Preodiu s-a poziționat în favoarea continuării coaliției de guvernare cu Partidul Social Democrat și nominalizării unui alt prim-ministru.
Ulterior, Cătălin Preodiu s-a aflat în aripa PNL care l-a susținut pe Adrian Veștea, în special în ședința BPN a PNL de luni seară.