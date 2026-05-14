DCNews Politica Ministrul Justiţiei din Israel, Yariv Levin, impresionat de Cătălin Predoiu. A fost primit în biroul lui Nicolae Ceauşescu
Data publicării: 14 Mai 2026

EXCLUSIV Ministrul Justiţiei din Israel, Yariv Levin, impresionat de Cătălin Predoiu. A fost primit în biroul lui Nicolae Ceauşescu
Autor: Florin Răvdan

Sursa foto: Facebook Cătălin Predoiu
Yariv Levin, ministrul Justiţiei din Israel şi singurul vicepremier al Guvernului israelian, a avut mai multe întâlniri de nivel înalt. Cel mai impresionat a fost, însă, de primirea oferită de ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Toate detaliile au fost oferite de dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, într-un interviu pentru DC News. 

"Au fost întâlniri foarte frumoase. Cu toate că România trece printr-o perioadă politică agitată, vreau să vă zic că acest lucru nu a avut niciun impact asupra întâlnirilor oficiale. Domnul ministru Yariv Levin sa a avut întâlnire cu prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, o primire foarte bună. (...) Israelul poate să ajute mult România, iar România poate ajuta mult Israelul în domenii importante. Am participat nu numai la întâlnirea cu premierul Bolojan, dar şi cu ministrul de Interne, care e interimar şi la Justiţie, domnul Cătălin Predoiu. O discuţie foarte caldă, dar şi foarte lungă. 

Primirea oferită de Cătălin Predoiu i-a impresionat pe oficialii israelieni

Delegaţia noastră a fost impresionată de faptul că domnul Cătălin Predoiu ne-a primit în biroul lui Nicolae Ceauşescu, care e şi biroul dânsului. Am fost şi pe terasa de unde Nicolae Ceauşescu a avut ultimul său discurs. Înaintea terasei există câteva poze de la acel moment. Domnul ministru a fost foarte impresionat de acest lucru. 

Au fost lăudate legăturile pe care eu le fac între Israel şi România, şi de domnul Bolojan, şi de domnul ministru Predoiu. 

Ieri am avut întâlniri colosale în Parlament. A fost o primire foarte frumoasă în Parlamentul României, cu aplauze. Au fost întâlniri cu domnul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la care a participat şi fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Am fost şi consilierul onorific al dumnealui, şi am avut o legătură foarte bună cu dânsul", a declarat dr. Herman Berkovits. 

