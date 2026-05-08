Data publicării: 08 Mai 2026

Chirieac dă verdictul momentului pe scena politică: respinge tehnocrații și spune care este singura soluție
Autor: Loredana Iriciuc

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România traversează una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani. După căderea Guvernului, discuțiile despre un executiv interimar, despre varianta unui cabinet tehnocrat și despre noile alianțe care se pot forma au împins scena politică într-o zonă de incertitudine totală.

În acest climat încărcat, analistul politic Bogdan Chirieac a lansat la B1 TV o serie de declarații care pot redesena discuția despre viitorul puterii în România. În opinia sa, soluția pentru ieșirea din criza actuală nu este un guvern tehnocrat.

Bogdan Chirieac: „Nu cred că e bună soluția cu guvernul tehnocrat”

În ultimele zile, tot mai multe voci din spațiul public au readus în discuție varianta unui guvern tehnocrat. Bogdan Chirieac respinge însă această variantă și amintește experiențele anterioare ale României.

„Nu cred că e bună soluția cu guvernul tehnocrat. Am mai avut, a fost guvernul zero, numit așa în urma așa-ziselor realizări”, spune analistul politic.

„Singura soluție este Nicușor Dan”

În analiza sa, Bogdan Chirieac spune că actuala criză are nevoie de o soluție politică și de o figură care să poată coagula o nouă direcție.

„Pur și simplu singura soluție este Nicușor Dan”, spune el.

Scenariul surpriză lansat de Bogdan Chirieac. O nouă formațiune în jurul lui Ilie Bolojan?

Una dintre cele mai interesante ipoteze lansate de analistul politic privește viitorul lui Ilie Bolojan în interiorul Partidul Național Liberal.

Bogdan Chirieac consideră că actualul context politic ar putea împinge lucrurile într-o direcție complet nouă.

„Soluția ar fi ca domnul Bolojan să-și facă propria formațiune politică”, spune Chirieac. Analistul sugerează că poziția lui Ilie Bolojan în PNL ar putea deveni dificilă în actuala configurație de putere.

„Dacă PNL intră acum la putere, domnul Bolojan probabil că nu mai are cum să rămână președinte PNL. Să-și atragă oamenii de la USR, care ar putea să meargă cu domnia sa”, adaugă analistul politic.

Bogdan Chirieac descrie inclusiv profilul politic pe care l-ar putea avea o astfel de construcție.

„Să fie președintele mișcării progresiste din România, în lumina viitoarelor alegeri. Și așa să stea lucrurile”, a conchis analistul.

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
guvernul bolojan
motiune de cenzura
criza politica
pnl
usr
ilie bolojan
nicusor dan
