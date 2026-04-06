DCNews Politica De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Data publicării: 10:27 06 Apr 2026

De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Autor: Andrei Itu

stramtoarea ormuz donald trump Strâmtoarea Ormuz/ președintele american Donald Trump. Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat de ce Iranul nu va ceda în fața presiunilor președintelui Donald Trump de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și care ar fi soluția, în opinia sa, pentru privind acest traseu crucial pentru transportul de petrol.

Președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur către Iran, afirmând că dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până la o anumită dată, SUA vor „dezlănțui iadul” asupra infrastructurii iraniene.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la România TV, despre ce se va întâmpla, în opinia sa, în următoarele 24-48 de ore, în contextul declarației lui Donald Trump că dezlănțuie iadul, iar și faptul că Iranul nu răspunde la ultimatumul președintelui american.

Plan bine organizat: Iranul nu va ceda

„Aș vrea ca domnul președinte Trump să aibă dreptate, dar îmi e teamă că Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă de iranieni. Îmi este teamă că, indiferent de ce va păți țara, teocrația care conduce Iranul nu va fi de acord cu deschiderea Strâmtorii, pentru că ar însemna înfrângerea oficială a Iranului, iar ei nu sunt pregătiți, neavând o mișcare internă de lovitură de stat contra teocrației. Ei merg în continuare pe această idee. Dacă am blocat Strâmtoarea Ormuz, am luat omenirea ostatic! Și asta se întâmplă. Planul este foarte bine organizat. Țările musulmane atacate nu au reacționat în niciun fel. Kuweit nu a atacat niciodată Iranul, nici Qatar, Oman, Bahrain, de exemplu. Or, Iran atacă instalațiile de desalinizare, centrale electrice, rafinării de petrol. Îmi e teamă că Strâmtoarea nu va fi deschisă”, a menționat Bogdan Chirieac.

„Și, atunci, ce va face Donald Trump?”, a întrebat moderatorul.

„Europa suferă cel mai mult; Este nevoie urgentă de o coaliție pentru protejarea navelor din Ormuz”

„Eu cred că trebuie realizată o coaliție internațională, în acest moment, care are suficientă forță, cu țările mari ale Uniunii Europene, care să asigure securitate în Strâmtoarea Ormuz. Nu securitate totală, deoarece nu știi cum pică racheta. Asta pot face companiile de asigurări, care pot fi cauționate de Comisia Europeană, în așa fel ca navele să fie asigurate pentru așa ceva. E un vas care are un milion de barili de petrol. Barilul de petrol este 110-120 de dolari, deci 120 de milioane plus valoarea vasului și ajungem la o sumă de aproximativ 250 de milioane de dolari, în fața rachetei iraniene. Suma aceea trebuie asigurată. S-ar putea ca, din 50 de petroliere, unul să ia foc și să fie cu pierderile de vieți omenești, chestiuni de poluare, dar Europa are din ce să își ia energia. Până nu se ajunge la o astfel de soluție, nu văd cum s-ar putea deschide Strâmtoarea. Europa suferă cel mai mult”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Iranul promite represalii "devastatoare" / Doi oameni au murit în Haifa, Israel, după ce s-a prăbușit un bloc

acest articol reprezintă o opinie
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Zile libere 2026. Cât durează minivacanța de Paști
Publicat acum 12 minute
Ionuț Lupescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: Acum duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar
Publicat acum 26 minute
Ultimele informații de la meteorologi despre vremea de Paști. Prognoza meteo actualizată
Publicat acum 31 minute
Primarul Daniel Băluță, întâlnire cu ambasadorul SUA pentru parteneriate globale: Discuții despre investiții strategice în Sectorul 4 și dezvoltarea Bucureștiului
Publicat acum 46 minute
Budapesta denunță un atentat pentru înlăturarea lui Viktor Orban înainte de alegeri. Opoziția a reacționat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 18 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Noi opere ale lui Darius Vâlcov, scoase la licitație. A doua parte a colecției, de trei ori mai mare decât prima. Sunt premiere pe piața din România GALERIE FOTO
Publicat acum 3 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Medic neurochirurg din Constanța, acuzat că a păcălit un pacient cu proceduri false: Preț umflat de peste 100 de ori
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close