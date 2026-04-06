De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta

Președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur către Iran, afirmând că dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până la o anumită dată, SUA vor „dezlănțui iadul” asupra infrastructurii iraniene.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la România TV, despre ce se va întâmpla, în opinia sa, în următoarele 24-48 de ore, în contextul declarației lui Donald Trump că dezlănțuie iadul, iar și faptul că Iranul nu răspunde la ultimatumul președintelui american.

Plan bine organizat: Iranul nu va ceda

„Aș vrea ca domnul președinte Trump să aibă dreptate, dar îmi e teamă că Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă de iranieni. Îmi este teamă că, indiferent de ce va păți țara, teocrația care conduce Iranul nu va fi de acord cu deschiderea Strâmtorii, pentru că ar însemna înfrângerea oficială a Iranului, iar ei nu sunt pregătiți, neavând o mișcare internă de lovitură de stat contra teocrației. Ei merg în continuare pe această idee. Dacă am blocat Strâmtoarea Ormuz, am luat omenirea ostatic! Și asta se întâmplă. Planul este foarte bine organizat. Țările musulmane atacate nu au reacționat în niciun fel. Kuweit nu a atacat niciodată Iranul, nici Qatar, Oman, Bahrain, de exemplu. Or, Iran atacă instalațiile de desalinizare, centrale electrice, rafinării de petrol. Îmi e teamă că Strâmtoarea nu va fi deschisă”, a menționat Bogdan Chirieac.

„Și, atunci, ce va face Donald Trump?”, a întrebat moderatorul.

„Europa suferă cel mai mult; Este nevoie urgentă de o coaliție pentru protejarea navelor din Ormuz”

„Eu cred că trebuie realizată o coaliție internațională, în acest moment, care are suficientă forță, cu țările mari ale Uniunii Europene, care să asigure securitate în Strâmtoarea Ormuz. Nu securitate totală, deoarece nu știi cum pică racheta. Asta pot face companiile de asigurări, care pot fi cauționate de Comisia Europeană, în așa fel ca navele să fie asigurate pentru așa ceva. E un vas care are un milion de barili de petrol. Barilul de petrol este 110-120 de dolari, deci 120 de milioane plus valoarea vasului și ajungem la o sumă de aproximativ 250 de milioane de dolari, în fața rachetei iraniene. Suma aceea trebuie asigurată. S-ar putea ca, din 50 de petroliere, unul să ia foc și să fie cu pierderile de vieți omenești, chestiuni de poluare, dar Europa are din ce să își ia energia. Până nu se ajunge la o astfel de soluție, nu văd cum s-ar putea deschide Strâmtoarea. Europa suferă cel mai mult”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

