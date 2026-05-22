O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă

O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei, după ce a fost lăsată în mașină de către tatăl ei, pe caniculă.

Copilul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut câteva ore în interiorul vehiculului, în orașul galician Brión, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la creșă.

Bărbatul, distras de un apel telefonic, s-a dus la muncă și a uitat copilul în mașină

Potrivit relatărilor din presă, bărbatul își dusese copilul cel mare la școală în acea dimineață și intenționa să își lase fiica la creșă, când a fost distras de un apel telefonic. În loc să se îndrepte spre creșă însă, s-a dus la serviciu, lăsând copilul în mașină, scrie The Guardian.

Alarma a fost dată în acea după-amiază, când mama fetiței s-a dus să o ia de la creșă la ora 15:00 și i s-a spus că ea nu fusese lăsată în acea dimineață. Realizând ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar fata a fost dusă la un centru medical din orașul apropiat Bertamiráns, unde a fost declarată decedată.

Poliția investighează acum incidentul, iar familia primește sprijin psihologic.

„Dorim să oferim cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor prietenilor ei, în timp ce le punem la dispoziție toate resursele municipale de care au nevoie în aceste vremuri dificile. Să se odihnească în pace”, a declarat consiliul local Brión.

Spania, sub avertizare de caniculă. Temperaturile ar putea ajunge până la 38 de grade

Spania se pregătește pentru mai multe zile caniculare. Oficiul meteorologic de stat, Aemet, a declarat că „temperaturile excepțional de ridicate” ar putea ajunge la 36-38°C în unele părți din sudul țării.

„Pe parcursul lunii mai, am înregistrat o perioadă prelungită de temperaturi sub normal. Acum vine exact opusul: o perioadă de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. De fapt, unele zile ar putea doborî recorduri de căldură”, se arată în comunicat.

Aemet a declarat că valul canicular va dura probabil până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania, una dintre țările europene cele mai expuse efectelor urgenței climatice, s-a confruntat cu un număr tot mai mare de valuri de căldură și o creștere bruscă a incendiilor forestiere de amploare în ultimii ani. Un studiu Aemet din 2022 a constatat că sosirea temperaturilor de 30°C în Spania și Insulele Baleare a avut loc, în medie, cu 20-40 de zile mai devreme în ultimii 71 de ani.

„Vara consumă primăvara. Ceea ce se întâmplă se potrivește perfect cu o situație în care avem o planetă mai caldă”, a declarat Rubén del Campo, purtător de cuvânt al Aemet, pentru El País la acea vreme, adăugând că creșterea temperaturilor este o „consecință directă și palpabilă a schimbărilor climatice... Clima din Spania nu mai este cea pe care o cunoșteam. A devenit mai extremă”.

Spania a înregistrat cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în august 2021, când în orașul andaluz La Rambla, lângă Córdoba, au fost 47,6°C.