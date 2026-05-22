DCNews Stiri Deranjat de doi copii care se jucau cu mingea, un bărbat a tras în părinții lor cu un pistol cu bile
Data publicării: 22 Mai 2026

Deranjat de doi copii care se jucau cu mingea, un bărbat a tras în părinții lor cu un pistol cu bile
Autor: Iulia Horovei

constanta barbat pistol cu bile minge copii parinti Un bărbat a tras cu un pistol cu bile asupra părinților copiilor care se jucau pe stradă cu mingea. Colaj DCNews. Sursa foto: Pexels/Magnific
Un bărbat de 52 de ani din Constanța, deranjat de doi copii care se jucau cu mingea lângă curtea sa, a intrat în conflict cu părinții minorilor și a tras asupra lor cu un pistol cu bile.

Un bărbat de 52 de ani a fost reţinut după ce, deranjat de doi copii care se jucau cu mingea pe stradă în apropierea curţii sale, a tras cu un pistol cu bile în părinţii acestora, o persoană fiind rănită şi transportată la spital, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Bărbatul a intrat în conflict cu părinții copiilor

Poliţia a transmis, joi seară, că din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că suspectul, pe fondul unui conflict generat de doi minori care s-ar fi jucat cu o minge în apropierea curţii sale, în municipiul Constanţa, ar fi intrat în scandal cu părinţii copiilor, i-ar fi ameninţat pe aceştia şi s-ar fi agresat fizic reciproc, distrugând apoi parbrizul autoturismului unuia dintre părinţi.

Victimă transportată la spital

„De asemenea, bărbatul ar fi folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe bile, unele dintre acestea nimerindu-i pe doi bărbaţi (părinţii celor doi minori), de 36, respectiv 38 de ani. Bărbatul de 36 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Conform prevederilor legale, persoanelor în cauză le-a fost pus în vedere că au dreptul de a solicita ordin de protecţie provizoriu, fiind completate formularele de evaluare a riscului, reieşind că nu există risc iminent ca viaţa, sănătatea sau integritatea fizică să le fie puse în pericol.

Totodată, persoanelor vătămate le-au fost puse la dispoziţie cereri privind emiterea unui ordin de protecţie de către instanţa de judecată.

Bărbatul de 52 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, urmând să fie prezentat vineri procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unei măsuri preventive, notează Agerpres.

constanta
