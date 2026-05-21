Meniul de la cina Putin-Xi Jinping. Președintele rus a plecat supărat din China

Meniul pregătit pentru banchetul organizat de președintele chinez Xi Jinping în onoarea liderului rus Vladimir Putin a inclus preparate tradiționale chinezești și ale specialități.

Cei doi lideri au servit, printre altele, rață Peking și șuncă Jinhua, două dintre cele mai cunoscute delicii ale bucătăriei chineze, într-un cadru acompaniat de momente artistice inspirate atât din opera chineză, cât și din celebrul balet „Lacul lebedelor” al compozitorului Piotr Ceaikovski, potrivit The Independent.

Meniul complet pregătit pentru Putin

Meniul a mai cuprins și gustări reci de tip „zakuski”, supă cu creveți, carne de vită în sos de fasole, tăiței Fuzhou, produse de patiserie cu dovleac, fructe proaspete și înghețată, potrivit agenției ruse de stat TASS, citată de sursa menționată anterior.

Mai mult, autoritățile de la Beijing au pregătit invitaților ruși vinuri premium chinezești, printre care un Cabernet Sauvignon „Greatwall” din 2009 și un Chardonnay Changyu din 2016, dar și cafea și ceai.

Menu in honor of Putin's arrival in China pic.twitter.com/LWUU6LwOy8 — senore_amore (@SenoreAmore) May 20, 2026

Putin, supărat, a anulat conferința de presă din China

Vladimir Putin a părăsit miercuri China, după ce a anulat conferința de presă pe care o susține de obicei după o vizită în străinătate din lipsa unor rezultate tangibile în timpul vizitei sale la Beijing.

El și omologul său chinez, Xi Jinping, au semnat o declarație comună în care au cerut dialog în Iran și au condamnat atacurile SUA și ale Israelului, și au prezidat semnarea altor 20 de acorduri, dar Moscova nu a reușit să obțină ceea ce își propusese.

Ce își dorea Vladimir Putin de la vizita în China

În continuare, nu există un acord privind creșterea exporturilor de petrol și gaze destinate Chinei, nici pentru construirea gazoductului prin Mongolia, Forța Siberiei-2, deși Moscova subliniază că există o „înțelegere”.

Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia este dispusă să garanteze 'o aprovizionare sigură și neîntreruptă' de hidrocarburi și cărbune, în contextul actual, în care blocada asupra Strâmtorii Ormuz a blocat o parte din importurile chineze de gaze lichefiate.

Guvernul rus a subliniat, de asemenea, că are planuri de a extinde proiectele energetice comune cu China, fără a furniza detalii, deși la Beijing s-au deplasat șefi ai companiei petroliere Rosneft și consorțiului de gaze Gazprom.

Importanța Chinei și, de asemenea, a Indiei ca destinații pentru exporturile energetice rusești a crescut odată cu războiul din Ucraina și suspendarea importurilor europene.

Pe plan politic, Rusia a susținut principiul unei singure Chine și reunificarea cu Taiwanul, la care gigantul asiatic a răspuns sprijinind eliminarea rădăcinilor conflictului din Ucraina, adică extinderea NATO și apropierea Alianței Nord-Atlantice de granița rusă.

În legătură cu vizita recentă în China a președintelui american Donald Trump, Kremlinul a recunoscut miercuri că Moscova și Beijingul au discutat despre cum să coopereze mai bine cu Casa Albă.

Vladimir Putin, care a repetat de mai multe ori cuvântul prieten pentru a se referi la Xi Jinping, este așteptat din nou în China în luna noiembrie pentru a participa la summitul APEC în cadrul căruia s-ar putea întâlni cu președintele american Donald Trump, relatează EFE, potrivit Agerpres.