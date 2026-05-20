DCNews Stiri ADR a depus plângere penală la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Data publicării: 20 Mai 2026

ADR a depus plângere penală la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Autor: Florin Răvdan

ADR transmite precizări privind depunerea unei plângeri penale și reluarea procedurilor aferente implementării Platformei Naționale de Interoperabilitate

"În continuarea demersurilor inițiate prin emiterea Deciziei președintelui ADR nr. 287/15 mai 2026, prin care a fost dispusă anularea procedurii de achiziție publică inițiate în contextul implementării proiectului ”Platforma Națională de Interoperabilitate”, președintele ADR, dl. Aurel- Cătălin Giulescu a formulat astăzi, 20.05.2026, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înaltea Curte de Casație și Justiție prin care a solicitat cercetarea dlui. Dragoș Cristian- Vlad sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în scopul aflării adevărului și recuperăii prejudiciului cauzat ADR.

Amintim că Decizia prin care s-a dispus anularea procedurii de achiziție publică s-a fundamentat pe constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice. Lansarea procedurii de achiziție publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunțului, respectiv în  10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului ”Platforma națională de interoperabilitate - PNI”, act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public și validează oportunitatea investiției.

Concret, deși Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a solicitat ADR suspendarea procedurilor de achiziție aferente proiectului PNI, dl. Dragoș Cristian- Vlad, la data comiterii faptei președinte ADR, a ignorat atât solicitarea Ministerului, cât și prevederile legale prevăzute expres de Legea 500/2002 privind finanțele publice, normă imperativă care presupune ca, anterior demarării procedurilor de investiție, ”documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii (...) care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei”. Valoarea totală a proiectului ”Platforma Naționala de Interoperabilitate” este de 164.430.871,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR este de 123.239.785,16 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 41.191.085,84 lei.

Adițional, președintele ADR, dl. Aurel- Cătălin Giulescu a emis astăzi, 20.05.2026, Decizia cu nr. 294, prin care a dispus reluarea procedurilor necesare pentru ca investiția PNI să se poată realiza, dar cu respectarea cadrului legal și în condiții care să asigure cheltuirea judicioasă a fondurilor publice, concomitent cu asigurarea premiselor necesare pentru implementarea unor soluții corespunzătoare, corelate cu evoluția tehnologică.

Autoritatea pentru Digitalizarea României

www.adr.gov.ro

Compartimentul Comunicare Publică

Autoritatea pentru Digitalizarea României", se arată în comunicat. 

