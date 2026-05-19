„Ce se întâmplă pe litoralul Mării Negre? De ce să mai venim la mare?” Se cere dezmințirea informațiilor alarmiste privind Mamaia

Mirela Matichescu, deputată PSD în Parlamentul României, a transmis o scrisoare deschisă către Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în care atrage atenția asupra impactului pe care l-ar fi avut în spațiul public discuțiile legate de conducta din Mamaia Nord. Deputata a zis că explicațiile oferite ulterior de autorități arată că era vorba despre evacuarea legală a unor ape pluviale și ape din pânza freatică și cere clarificări publice pentru a evita afectarea imaginii litoralului românesc și a industriei turismului.

Aceasta a explicat că, potrivit autorităților, conducta evacua legal ape pluviale și ape din pânza freatică, considerate nepericuloase și a cerut o dezmințire publică pentru a evita prejudicierea economiei locale.

„Doamnă ministru încă, Diana Buzoianu, vă adresez această scrisoare deschisă pentru că, uitându-mă pe paginile de Facebook de promovare ale stațiunii Mamaia Nord și pe multe alte pagini care promovează litoralul românesc, apar sute de comentarii de genul: „De ce să mai venim la mare? Să intrăm în mizeria pe care o deversați? Să ne scăldăm în mizerie?”. Toate acestea au apărut după declarațiile și știrile lansate de dumneavoastră pe toate canalele media, prin care ați lăsat românii să creadă că în Mamaia Nord se deversează mizerie în mare.

Între timp, directorul Administrației Bazinale Apele Române Dobrogea-Litoral a explicat clar că acea conductă evacua apă pluvială și apă din pânza freatică, în mod legal, pentru un șantier.

„Asta este o țeavă care, sigur, devarsă o grămadă de porcării în mare? Nu. Erau ape de epuisment, ape de fundație, pentru că la săpătura pentru realizarea acelei structuri nivelul mării se reflectă, practic, în săpătura care se realizează. Aceste ape de fundație sunt considerate ape convențional curate, care pot fi descărcate în Marea Neagră ca emisar.”

De aceea, vă rog public să ieșiți și să dezmințiți informațiile alarmiste care au creat panică și au afectat grav imaginea litoralului românesc. Pentru că, atunci când ocupi o funcție publică, o astfel de declarație nu face altceva decât să submineze economia națională și să lovească în mii de oameni care trăiesc din turism: hoteluri, restaurante, angajați și investitori”, a spus Mirela Matichescu.

Impactul asupra turismului și încrederii investitorilor în litoralul românesc

Mirela Matichescu o acuză pe Diana Buzoianu că a organizat târziu licitațiile pentru plajele de pe litoral, ceea ce a întârziat începerea sezonului estival și a blocat activitatea operatorilor economici.

Potrivit acesteia, lipsa unor proceduri administrative și urbanistice clare a afectat predictibilitatea și investițiile din zonă. Aceasta a avertizat că situația va afecta turismul și încrederea investitorilor în litoralul românesc.

„Mai mult, ați organizat licitațiile pentru plaje într-un termen care, practic, nu mai permite agenților economici să înceapă sezonul conform legii. Știți cât durează emiterea autorizațiilor pentru amenajarea plajelor și pentru construirea beach-barurilor? Aveți idee că autorizațiile de funcționare se obțin doar după emiterea autorizațiilor de construire? Că există etape administrative și tehnice care durează? Bănuiesc că nu știți. Pentru că racordarea la curent, apă și canalizare nu se face peste noapte.

În schimb, astăzi suntem în situația în care licitațiile au fost făcute, banii au fost încasați, dar operatorii economici încă nu pot funcționa. Ce le veți spune celor care au investit, au plătit către stat și acum riscă să piardă începutul sezonului? Pentru că sezonul normal ar fi trebuit să înceapă la 1 mai. Astăzi, la jumătatea lunii mai, încă nu se construiește nimic.

Ați ieșit apoi public și ați insinuat faptul că politicienii au depus amendamente pentru a ajuta operatorii de pe litoral. Nu ați spus adevărul până la capăt. Acele amendamente nu urmăreau favoruri pentru cineva, ci încercau să creeze un cadru legal astfel încât cei care au licitat plajele și au plătit sume importante către stat să poată funcționa legal, în baza regulamentelor urbanistice și a regulilor stabilite de autoritățile locale.

Dacă aceste amendamente nu ar fi fost eliminate, astăzi operatorii economici ar fi avut predictibilitate, autorizații și posibilitatea de a deschide sezonul la timp. În condițiile în care nu spuneți faptul că tocmai Ministerul Mediului, prin ABADL, nu este în stare să elaboreze PUZ-ul pentru această plajă de mai bine de 10 ani.

Și, dacă tot vorbim despre adevăratele probleme ale litoralului, poate ne spuneți de ce nu v-ați ocupat mai întâi de stațiunea Mamaia? De ce nu ați căutat vinovații pentru situația în care se află astăzi Mamaia și pentru faptul că a rămas goală și nu mai prezintă interes pentru turiști? Mamaia Nord era una dintre puținele zone de pe litoral care încă avea turiști, investiții și cel mai mare grad de ocupare. Prin modul în care ați ales să abordați public această situație, riscați să aduceți și Mamaia Nord în aceeași stare: lipsă de turiști, blocaj economic și pierderea încrederii oamenilor în litoralul românesc”, a spus Mirela Matichescu.

„Vă rog să ieșiți public și să recunoașteți că ați greșit”

Mirela Matichescu îi cere Dianei Buzoianu să recunoască că a greșit când a făcut acele declarații despre conducta din Mamaia Nord și o acuză că a prezentat public situația fără suficiente clarificări.

„În final, aș vrea să vă rog să ieșiți public și să recunoașteți că ați greșit. Că ați vorbit fără suficiente clarificări despre acea conductă. Că ați mediatizat excesiv cazul unui agent economic care poate trebuia verificat instituțional, nu transformat într-un spectacol public. Că ați ales să prezentați doar cazurile izolate de nereguli, punând o întreagă industrie într-o lumină negativă, dar și pentru modul în care ați ales să licitați suprafețele de plajă, punând pe primul loc prețul și nu experiența sau calitatea serviciilor. Pentru că aceste costuri uriașe de chirie se vor reflecta inevitabil undeva. Spuneți-ne dumneavoastră unde credeți că aceste prețuri se vor regăsi: în prețurile plătite de turiști, în calitatea serviciilor sau în falimentul unor operatori?

Pentru că, doamnă ministru, exact această abordare, în care sunt scoase în față doar scandalurile și excepțiile, nu face decât să întoarcă oamenii împotriva operatorilor din turism și să lovească într-un domeniu care susține mii de familii și generează venituri importante la bugetul statului.

Rolul unui ministru nu este să-și facă imagine pe Facebook din scandaluri și panică publică. Rolul unui ministru este să rezolve probleme, să creeze plusvaloare, să dezvolte domeniul pe care îl administrează, să sprijine mediul economic și să contribuie la creșterea veniturilor la bugetul statului.

Din păcate, prin modul în care ați ales să acționați, ați demonstrat mai degrabă incapacitate administrativă și ați mutat scena teatrului de revistă direct în Guvernul României. Este foarte ușor să creezi panică. Mai greu este să construiești și să protejezi o economie care ține în viață turismul românesc”, a spus Mirela Matichescu în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

