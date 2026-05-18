Subcategorii în Stiri

Fost ministru spaniol al Transporturilor, acuzat că s-a culcat cu două românce în sediul Guvernului din Madrid în plină pandemie
Data publicării: 18 Mai 2026

Fost ministru spaniol al Transporturilor, acuzat că s-a culcat cu două românce în sediul Guvernului din Madrid în plină pandemie
Autor: Ioan-Radu Gava

doua femei la apus Foto: Unsplash
José Luis Ábalos, fost ministru al Transporturilor în Spania, se află în centrul unui scandal de proporții ce implică și două prostituate din România.

José Luis Ábalos a angajat cele două prostituate românce pentru a întreține relații intime în trei în reședința oficială a Guvernului, cu cinci zile înainte de a fi demis de Pedro Sánchez, scrie El Espanol.

Conversațiile lui Koldo García, consilier al ministrului, și documentele găsite în dispozitivele sale mobile, la care EL ESPAÑOL a avut acces în exclusivitate, arată că cele două prostituate au petrecut patru ore alături de Ábalos în reședința de ministru din cartierul El Viso (Madrid), pe 5 iulie 2021.

În acest complex rezidențial, proprietate a Guvernului Spaniei, se afla în acel moment și vicepreședinta Nadia Calviño.

Koldo García a organizat logistica pentru deplasarea prostituatelor din Valencia cu colaborarea fiului ministrului, Víctor Ábalos.

Rozalia și Ofelia, aceasta din urmă cunoscută sub porecla Gabriela, s-au odihnit după partida în trei din reședința oficială a ministrului într-un hotel din Madrid, unde camera a fost rezervată pe numele lui Víctor Ábalos Aguado, fiul ministrului, în urma unei conversații cu Koldo.

Cele două prostituate românce l-au însoțit pe Ábalos la Zaragoza folosind două permise speciale emise de José Ruz, proprietarul companiei Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), inculpat la Audiencia Nacional pentru presupusa plată de comisioane către José Luis Ábalos și Koldo García.

Întâlnirea prostituatelor cu Ábalos a avut loc în noaptea de 15 spre 16 aprilie 2021, în plină pandemie și în condițiile restricțiilor de circulație între comunitățile autonome, în timpul unei deplasări oficiale a lui Ábalos, la care a participat și Pilar Alegría.

