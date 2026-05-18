Se îndreaptă omenirea spre autodistrugere? Un celebru psihiatru avertizează că mintea umană a rămas în urmă față de progresul tehnologic

Beitman descrie în rubricile Psychology Today felul în care conflictele apar în interacțiunile mici și escaladează rapid.

„Un cuplu încetează să se mai asculte în câteva minute. Unul întrerupe. Celălalt reacționează defensiv. Problema inițială dispare sub acuzații, ton și contraatac. Reacțiile se intensifică înainte să înceapă reflecția. Pozițiile se întăresc rapid. Oamenii încetează să asculte pentru a înțelege și încep să asculte pentru a-și apăra propria tabără”, descrie psihiatrul situația.

Acest tip de dinamică apare în cupluri, în familii, în relații profesionale și în spațiul public.

Observații din practica medicală

Beitman își bazează analiza pe experiența din psihoterapie și pe observația comportamentului uman.

„Am petrecut mulți ani observând astfel de interacțiuni în munca clinică și în viața de zi cu zi”, spune medicul. În timp, spune el, aceleași tipare au început să apară nu doar între indivizi, dar și între grupuri și societăți. „În timp, am început să observ tipare similare la scări din ce în ce mai mari”.

Această extindere a reacțiilor emoționale este una dintre ideile centrale ale analizei sale.

De la grupuri mici la o lume globală

Oamenii au evoluat în grupuri mici, unde totul era imediat și vizibil. Emoțiile aveau rol de protecție și de supraviețuire.

„Oamenii au evoluat în grupuri mici, unde consecințele erau imediate și vizibile”, spune dr. Bernard D. Beitman. În acel context, frica, loialitatea sau vigilența aveau sens. În lumea de azi, aceleași reacții se manifestă într-un mediu global, rapid și interconectat. „Aceleași tendințe psihologice continuă să modeleze comportamentul modern”.

Problema apare atunci când aceste mecanisme vechi sunt activate în sisteme capabile să influențeze milioane de oameni simultan.

„Tehnologii capabile de beneficii extraordinare amplifică, în același timp, reacțiile impulsive și contagiunea emoțională”, mai adaugă medicul.

Emoțiile care se răspândesc rapid

Beitman arată cum emoțiile nu mai rămân individuale. Ele circulă rapid prin rețele sociale și digitale: „Astăzi, frica, indignarea, umilința și defensivitatea se răspândesc prin sistemele digitale în câteva minute”. În spațiul public, reacțiile apar în timp real, iar reflecția vine mai târziu, dacă mai vine. „Liderii politici reacționează public în timp real, în timp ce audiențe uriașe răspund emoțional alături de ei”.

Această viteză reduce spațiul pentru analiză și crește riscul de reacții impulsive.

Viața de zi cu zi sub presiune emoțională

Aceste mecanisme nu apar doar în politică sau online. Ele sunt prezente în relațiile obișnuite.

„Un soț percepe dezamăgirea ca pe o critică. Un coleg experimentează feedbackul ca lipsă de respect”, explică psihiatrul. Chiar și în familie, identitatea și emoțiile pot transforma rapid o conversație într-un conflict. „O reuniune de familie devine tensionată pentru că identitatea politică intră în cameră înainte ca discuția să înceapă”.

Când emoția preia controlul, ascultarea scade, iar reacțiile devin automate. „Odată ce activarea emoțională preia controlul, atenția se îngustează spre protecție și apărare”.

O lume care pare instabilă

Mulți oameni simt că ceva este în dezechilibru, chiar dacă nu pot explica exact ce.

„Totul pare conectat, dar nu știu ce să fac cu asta”, spune dr. Bernard D. Beitman.

Expertul leagă această senzație de acumularea mai multor crize simultane, climatice, politice, economice și tehnologice, care se influențează reciproc: „Problemele trec rapid dintr-un sistem în altul, iar încercările de a rezolva o problemă pot intensifica alta”.

În acest context, atenția umană este constant solicitată și fragmentată: „Oamenii absorb un flux continuu de informații alarmante, stimulare emoțională, comparații, indignare și incertitudine”.

Dr. Beitman: „Dezvoltarea psihologică a devenit mai importantă decât realizează mulți oameni”

„Nu cred că omenirea este condamnată. Dar cred că dezvoltarea psihologică a devenit mai importantă decât realizează mulți oameni”, spune expertul.

În practica sa, a observat oameni foarte competenți profesional, dar vulnerabili în relații: „Problema rar ține doar de inteligență. Mai des, ține de reglarea emoțiilor, autoobservare și capacitatea de a rămâne conectați în situații de stres”.

La nivel global, el vede același tipar amplificat de tehnologie: „Inteligența artificială, biotehnologia, armele nucleare și sistemele media algoritmice amplifică atât înțelepciunea, cât și impulsivitatea”.

Pentru Beitman, provocarea nu este doar progresul tehnologic, e capacitatea umană de a-l gestiona.

„Provocarea poate fi dacă abilitățile noastre psihologice și relaționale pot evolua suficient de rapid pentru a trăi responsabil cu puterea pe care o avem deja. Tehnologiile noastre vor continua să devină mai puternice. Întrebarea este dacă oamenii pot crește în același ritm în maturitate emoțională, cooperare, reflecție și gândire pe termen lung”, conchide psihiatrul.