Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Avem în față un weekend ofertant din punct de vedere astrologic. Sâmbătă, 16 mai, se va petrece Luna Nouă în semnul Taurului. Iar duminică, Mercur va intra în Gemeni.

Luna Nouă din Taur este momentul perfect pentru a planta ceva, la propriu și/sau la figurat. Pentru a ne construi o altă realitate, una care să îmbine atât pragmaticul, cât și inspirația.

Datorită intrării lui Mercur în Gemeni, vom deveni mai optimiști și mai încrezători în propriile idei. Și dornici să învățăm sau să ne conectăm cu persoane diferite de noi.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei dori și răsfăț, dar și economie. Deci, acest final de săptămănă pune accentul pe modul în care îți optimizezi bugetul. Sigur vei găsi cele mai avantajoase moduri în care să petreci timp de calitate cu persoanele dragi.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Deci ai putea avea parte de o înnoire în acest weekend. Poți avea în vedere o schimbare de look, îmbunătățirea esteticii locuinței sau implicarea în activități diferite față de ce ai făcut până acum.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

O parte din tine va fi dornică de odihnă sau leneveală. Dar cealaltă își dorește distracție și mai multă socializare. Sigur vei găsi metoda potrivită pentru a le împăca. Nu uita de romantism sau generozitate!

Rac/Ascendent în Rac

Luna Nouă de sâmbătă poate fi momentul potrivit pentru a-ți face noi prieteni sau pentru a petrece timp de calitate cu aceia existenți deja. Dacă ai un weekend lucrător, stai departe de conflicte cu șefii sau colegii.

Leu/Ascendent în Leu

Vei fi sufletul petrecerii, oriunde te-ai duce! Te simți bine în pielea ta, debordezi de carismă, iar forța de seducție va fi la cote imense. Vei fi și admirat, dar și invidiat. Deplasările pot fi mai provocatoare.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Dorul tău de ducă va fi uimitor! Și dacă nu ai deplasări programate, vei găsi tu un motiv să te plimbi. Totuși, încearcă să eviți, cât se poate procrastinarea. Să nu lași pe săptămâna viitoare ce poți face în acest weekend.