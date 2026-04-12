Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrele ne-au pregătit un eveniment special potrivit pentru această zi. Este vorba de o conjuncție Marte-Neptun în semnul Berbecului. Marte ne aduce pasiune, iar Neptun inspirație. De asemenea, arhetipul Berbecului ne ajută să lăsăm în spate, foarte repede, orice ne-a inflamat ego-ul la un moment dat. Vom beneficia de inspirație și de dorința de împăcare.

Horoscop 12 aprilie 2026 Berbec

Conjuncția Marte-Neptun te privește în primul rând. Îți va oferi capacitatea de a (te) ierta, de a crea punți între oameni și de a te lăsa inspirat de oamenii cei mai dragi.

Horoscop 12 aprilie 2026 Taur

Ești interesat de menținerea armoniei în cadrul familiei. Și chiar vei face numeroase eforturi pentru a menține atmosfera. Nu lăsa problemele altora să îți strice ziua.

Horoscop 12 aprilie 2026 Gemeni

Vei reuși să fii destul de împăciuitor. Atât acasă, în familie, cât și cu apropiații. De altfel, vei avea o zi bună dacă vei fi cât mai sociabil.

Horoscop 12 aprilie 2026 Rac

Nu este cazul să te iei prea în serios. Poate că este cazul să îi lași și pe ceilalți să se implice în treburile casnice. Astfel, te vei bucura și tu de această zi.

Citește și Hristos a Înviat! DC News vă urează sărbători luminate

Horoscop 12 aprilie 2026 Leu

Vei fi destul de preocupat de dimensiunea spirituală a zilei. Desigur, te vei bucura de bucate și compania celor dragi, dar sufletul își cere și el drepturile.

Horoscop 12 aprilie 2026 Fecioară

Astrologul îți recomandă să eviți criticile inutile în discuțiile sau activitățile cu oamenii dragi. Este o zi specială și ar trebui să o trăiești așa cum trebuie.

Horoscop 12 aprilie 2026 Balanță

Vei lăsa de la tine de fiecare dată când cineva îți greșește. Ai un nivel de toleranță uimitor. Dar încearcă să ții cont și de dorințele tale.

Horoscop 12 aprilie 2026 Scorpion

Nimic nu te face mai fericit astăzi decât să devii util celor dragi. Vei munci cot la cot cu ei, ba chiar vei dori să le mai preiei din sarcini.

Horoscop 12 aprilie 2026 Săgetător

Ziua aceasta nu trebuie să fie simplă sau plictisitoare! Vei găsi moduri destul de creative pentru a întreține atmosfera în sânul familiei.

Horoscop 12 aprilie 2026 Capricorn

Vrei ca totul să fie perfect în jurul tău! Și cum perfecțiune nu există, vei învăța să accepți ce se poate. Familia va încerca să îți facă pe plac.

Horoscop 12 aprilie 2026 Vărsător

Vei fi foarte vorbăreț astăzi! Inițiezi discuții, propui subiecte și îi convingi și pe ceilalți să ți se alăture. O plimbare ți-ar prii.

Horoscop 12 aprilie 2026 Pești

Simți că, dacă ești generos, ziua va fi una foarte bună. Și vei dori să îi răsfeți pe cei dragi. Cu riscul de a ajunge repede la epuizare.