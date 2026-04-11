Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Horoscop 13-19 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data actualizării: 10:53 11 Apr 2026 | Data publicării: 10:51 11 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 13-19 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

fotografie-emisiune-daniela-simulescu-dcnews_95576300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Astrele s-au adaptat vremurilor. Și ne-au pregătit câteva aspecte demne de Săptămâna luminată! Primul care trebuie menționat este tranzitul lui Mercur în Berbec, care va debuta pe 15 aprilie. Acesta ne va ajuta să comunicăm cu mai mult curaj, să avem o minte destul de activă și să luăm decizii. 

Iar pe 17 aprilie se va petrece Luna Nouă din Berbec. Un eveniment care nu va avea parte doar de conjuncția Soare-Lună în Berbec, dar și de Mercur, Marte, Saturn, Neptun și Chiron, toate în același semn. Un moment bun pentru a alege o altă viață. În care să ne acceptăm pe noi cu bune și cu rele. 

La finalul săptămânii, Mercur va fi în conjuncție cu Neptun. Aspect care aduce inspirație, dar și confuzie. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 11 aprilie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

