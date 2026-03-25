Horoscop 25 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi avem o conjuncție între Soare și Saturn în semnul Berbecului. Este genul de aspect potrivit pentru planuri pe termen lung, seriozitate și responsabilitate. Dar și acela care aduce un plus de oboseală, limite și conflicte cu timpul.
Astrologul vă recomandă să acordați atenție sănătății(fizice și mintale), să vă îmbunătățiți relația cu timpul și să organizați totul mai eficient.
Aspectele zilei sunt potrivite pentru a încheia capitole sau pentru a renunța la obiceiuri care nu vă mai sunt de folos. Astfel veți mai scăpa de confuzie.
Nu toate planurile îți ies atunci când îți dorești. Relațiile cu prietenii sau apropiații vor fi mai reci. Chiar nu este ziua potrivită pentru discuții superficiale.
S-ar putea să apară noi responsabilități pe plan profesional. Și deși te descurci, recompensele sau roadele nu vor apărea imediat.
O zi bună pentru decizii, semnarea contractelor, alegeri privind studiile sau călătoriile. Și simți că a venit momentul unui progres.
Te vei preocupa din cauza bugetului familiei. Știi că urmează unele cheltuieli serioase. Nu te grăbi cu negocierile! Sigur vei avea succes.
Vei pune accentul pe relațiile personale. Este una dintre acele zile în care trebuie să îi vezi pe cei dragi așa cum sunt ei, cu bune și cu rele.
Te vor enerva unele situații de la locul de muncă. Mai ales legate de incompetența altora. Însă, astfel veți căpăta o doză suplimentară de reziliență.
Nu îți pierde timpul cu activități din care nu câștigi nimic! Îți trebuie toate resursele pentru rezolvarea unor probleme urgente. Procrastinarea nu ajută.
Relațiile cu unele rude nu vor fi pe placul tău. Apare o discrepanță între ceea ce se promite și ceea ce face. Zi bună pentru decizii legate de casă.
Veți fi destul de serioși sau rezervați în comunicare. Pur și simplu, nu aveți chef să vorbiți cu toată lumea. Mintea voastră are nevoie de odihnă.
Astrologul vă recomandă să căutați noi perspective pentru ajustarea bugetului. Veți decide să renunțați la unele cheltuieli inutile.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News