Horoscop 25 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi avem o conjuncție între Soare și Saturn în semnul Berbecului. Este genul de aspect potrivit pentru planuri pe termen lung, seriozitate și responsabilitate. Dar și acela care aduce un plus de oboseală, limite și conflicte cu timpul.

Horoscop 25 martie 2026 Berbec

Astrologul vă recomandă să acordați atenție sănătății(fizice și mintale), să vă îmbunătățiți relația cu timpul și să organizați totul mai eficient.

Horoscop 25 martie 2026 Taur

Aspectele zilei sunt potrivite pentru a încheia capitole sau pentru a renunța la obiceiuri care nu vă mai sunt de folos. Astfel veți mai scăpa de confuzie.

Horoscop 25 martie 2026 Gemeni

Nu toate planurile îți ies atunci când îți dorești. Relațiile cu prietenii sau apropiații vor fi mai reci. Chiar nu este ziua potrivită pentru discuții superficiale.

Horoscop 25 martie 2026 Rac

S-ar putea să apară noi responsabilități pe plan profesional. Și deși te descurci, recompensele sau roadele nu vor apărea imediat.

Horoscop 25 martie 2026 Leu

O zi bună pentru decizii, semnarea contractelor, alegeri privind studiile sau călătoriile. Și simți că a venit momentul unui progres.

Horoscop 25 martie 2026 Fecioară

Te vei preocupa din cauza bugetului familiei. Știi că urmează unele cheltuieli serioase. Nu te grăbi cu negocierile! Sigur vei avea succes.

Horoscop 25 martie 2026 Balanță

Vei pune accentul pe relațiile personale. Este una dintre acele zile în care trebuie să îi vezi pe cei dragi așa cum sunt ei, cu bune și cu rele.

Horoscop 25 martie 2026 Scorpion

Te vor enerva unele situații de la locul de muncă. Mai ales legate de incompetența altora. Însă, astfel veți căpăta o doză suplimentară de reziliență.

Horoscop 25 martie 2026 Săgetător

Nu îți pierde timpul cu activități din care nu câștigi nimic! Îți trebuie toate resursele pentru rezolvarea unor probleme urgente. Procrastinarea nu ajută.

Horoscop 25 martie 2026 Capricorn

Relațiile cu unele rude nu vor fi pe placul tău. Apare o discrepanță între ceea ce se promite și ceea ce face. Zi bună pentru decizii legate de casă.

Horoscop 25 martie 2026 Vărsător

Veți fi destul de serioși sau rezervați în comunicare. Pur și simplu, nu aveți chef să vorbiți cu toată lumea. Mintea voastră are nevoie de odihnă.

Horoscop 25 martie 2026 Pești

Astrologul vă recomandă să căutați noi perspective pentru ajustarea bugetului. Veți decide să renunțați la unele cheltuieli inutile.