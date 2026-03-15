Primul lucru care trebuie știut despre săptămâna ce urmează este faptul că Mercur își încheie retrogradarea în semnul Peștilor. Însă, atenție, că exact atunci când trece printr-o staționare, are obiceiul să exagereze cu încurcăturile, amânările sau blocajele.

Tot pe 20 martie, va avea loc Echinocțiul de primăvară, moment în care începe și Sezonul Berbecului.

Pe 19 martie, se va petrece Luna Nouă din semnul Peștilor, un eveniment menit să topească, să dizolve etape sau tipare din trecut. Sau să ne ajute cu un proces de tranziție.

Săptămâna se încheie cu un trigon între Marte din Pești și Jupiter din Rac, genul de aspect care îmbină armonios intuiția cu acțiunea.

Horoscop 16-22 martie 2026 Berbec

Prima jumătate a săptămânii nu va fi neapărat pe placul tău. Lipsă de energie, blocaje sau o tendință de a te sabota. Însă, după 20 martie, când Soarele intră în semnul tău, începi să îți revii, să ai chef de proiecte noi și să îți schimbi atitudinea față de viață.

Horoscop 16-22 martie 2026 Taur

Astrologul îți recomandă să iei în calcul diplomația și pasivitatea. Nu este săptămâna potrivită pentru a intra în situații agitate sau conflictuale. De asemenea, este cazul să te gândești de două ori înainte de a te implica în proiecte costisitoare. Poate că nu este încă momentul.

Horoscop 16-22 martie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își oprește retrogradarea în casa carierei, deci vei avea un plus de claritate din punct de vedere profesional. Poți lua decizii. Discuțiile cu șefii vor fi mai edificatoare. Te vei pricepe mult mai bine la orice tip de negociere.

Horoscop 16-22 martie 2026 Rac

Soarele va intra în casa a zecea, unde se va întâlni cu Saturn și Neptun. Dacă de ceva timp, dai vina pe factorii exteriori pentru unele probleme de la locul de muncă, este cazul să nu o mai faci. Adică, să renunți la victimizare și să adopți o atitudine mai sănătoasă. Chestiunile administrative se rezolvă mai repede.

Horoscop 16-22 martie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, va intra în casa a noua. Și îți va oferi ocazia de a vedea cu alți ochi viața. Începe o perioadă prielnică pentru noi colaborări, călătorii, studii sau discuții cu partenerul/familia despre obiective importante și pe termen lung.

Horoscop 16-22 martie 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, își oprește retrogradarea în casa a șaptea, a relațiilor. Acolo unde se va petrece și Luna Nouă. Atmosfera din sânul cuplului și comunicarea se pot îmbunătăți mai ales dacă vă propuneți obiective îndrăznețe. O perioadă prielnică și pentru cei singuri, să își seteze mai clar așteptările de la un viitor partener.

Horoscop 16-22 martie 2026 Balanță

În prima parte a săptămânii, stresul și agitația de la locul de muncă pot fi copleșitoare. Astrologul recomandă împărțirea echitabilă a treburilor gospodărești. În a doua parte a perioadei, atenția cade pe starea relațiilor. Și vei avea, clar, numeroase nemulțumiri legate de ceilalți.

Horoscop 16-22 martie 2026 Scorpion

Astrologul are o recomandare principală pentru tine. Să renunți la control! Asupra vieții de cu zi, asupra partenerului sau când vine vorba de reacțiile celor dragi. Vei avea mai multe de câștigat dacă lași viața să se întâmple și nu forțezi nimic. Pentru că altfel, te vei lupta cu morile de vânt. Final de săptămână romantic.

Horoscop 16-22 martie 2026 Săgetător

Mercur își oprește retrogradarea în casa a patra, deci ai oportunitatea de a rezolva, în sfârșit, problemele din gospodărie. Comunicarea cu familia se poate îmbunătăți, mai ales dacă mai lași de la tine. Soarele intră în casa a cincea, deci relația cu copiii trebuie să primească timp și disponibilitate.

Horoscop 16-22 martie 2026 Capricorn

Soarele va intra în casa a patra, unde se va întâlni cu Saturn, propriul tău guvernator. Tot ce nu funcționează în gospodărie, pe plan imobiliar sau în relația cu familia, va fi scos mai abitir la suprafață. Mercur își va opri retrogradarea în casa a treia, deci comunicarea nu va fi neapărat punctul tău forte.

Horoscop 16-22 martie 2026 Vărsător

Mercur își oprește retrogradarea în casa a doua, a banilor, acolo se va petrece și Luna Nouă. Este cazul să îți abordezi relația cu banii altfel. Să cauți un echilibru. Să nu fii nici cel mai zgărcit, dar nici foarte darnic. Și bazează-te pe puterea minții tale, și nu a altora!

Horoscop 16-22 martie 2026 Pești

Urmează o săptămână ofertantă. Mercur își oprește retrogradarea în semnul tău, acolo unde se va petrece și Luna Nouă. Universul îți va trimite semnale subtile și noi idei despre cum va arăta viața ta în viitorul apropiat. Stai departe de (auto)critică! Învață să vezi jumătatea plină a paharului.