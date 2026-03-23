DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 23 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:31 23 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 23 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

imagine soare planete mistic Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna începe cu dansul Soarelui între Neptun și Saturn. Adică va trebui să găsim un echilibru între inspirație/imaginație și pragmatism/realitate. 

Horoscop 23 martie 2026 Berbec

Dacă unele proiecte nu îți ies din prima, nu înseamnă neapărat că ai eșuat. Ci că poate încă nu este momentul potrivit pentru acestea.

Horoscop 23 martie 2026 Taur

S-ar putea să acorzi prea multă importanță stărilor și părerilor celor din jur. Astrologul îți recomandă să te bazezi mai mult pe ceea ce crezi tu despre tine.

Horoscop 23 martie 2026 Gemeni

Deși Mercur nu mai este retrograd, tot te vei mai întâlni cu unele încurcături pe plan profesional. Încearcă să nu te implici în prea multe proiecte în același timp.

Horoscop 23 martie 2026 Rac

Va fi o zi foarte solicitantă la locul de muncă, dar și pe plan administrativ. Atunci când nu mai poți, nu înseamnă că trebuie să mai poți încă puțin.

Horoscop 23 martie 2026 Leu

Vor fi momente în care vă veți îndoi de propriile principii sau valori. Stați departe de persoanele care pretind că le știu pe toate. Abordați viața precum un învățăcel.

Horoscop 23 martie 2026 Fecioară

Nu este ziua potrivită pentru a le face tu chiar pe toate. Vei avea succes dacă vei alege să faci echipă cu partenerul sau familia.

Horoscop 23 martie 2026 Balanță

Tendința de a-l pune pe partener pe un piedestal se va demonstra a fi total greșită. Trebuie să îi accepți atât calitățile, cât și defectele.

Horoscop 23 martie 2026 Scorpion

Dacă vrei să ai o zi reușită, alege de fiecare dată simplitatea. Nu are rost să te complici inutil în proiectele de la muncă sau în acelea domestice.

Horoscop 23 martie 2026 Săgetător

Tu ești singurul responsabil pentru propria fericire. Nu sta să aștepți ca persoanele din jur să te salveze în momentele mai dificile.

Horoscop 23 martie 2026 Capricorn

Mintea îți va fi precum un burete. De aceea este important să fii mai selectiv cu informațiile din jur. Și să te documentezi înainte de a lua decizii.

Horoscop 23 martie 2026 Vărsător

Ai nevoie de un echilibru în comunicare. Nici să împărtășești prea multe despre viața personală, dar nici să fii prea tăcut.

Horoscop 23 martie 2026 Pești

S-ar putea să fii indecis în ceea ce privește o chestiune financiară. Dacă nu este urgentă, atunci nu este cazul să grăbești decizia.

