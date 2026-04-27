€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 09:20 27 Apr 2026 | Data publicării: 08:35 27 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj mistic Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna debutează cu un careu între Mercur din Berbec și Jupiter din Rac. Un aspect tensionat care se va resimți mai ales în comunicare, procesul decizional și relația noastră cu tehnologia. Există un exces de zel și o stare de agitație permanentă. 

Horoscop 27 aprilie 2026 Berbec

Astăzi vei fi precum un titirez, adică într-o stare permanentă de agitație. Și există riscul să spui una și să faci alta, iar apropiații să nu te mai înțeleagă.

Horoscop 27 aprilie 2026 Taur

Astrele te invită să fii mai atent la gesturile, mimica și acțiunile celorlalți. Și nu la ce spun. Astfel, eviți să tragi concluzii greșite sau să pui etichete nedorite.

Horoscop 27 aprilie 2026 Gemeni

Curiozitatea ta nu are limite! Vrei să știi totul despre oamenii din jur. Mintea îți este avidă după informații. Unele de care te vei folosi la un moment dat.

Horoscop 27 aprilie 2026 Rac

Să nu aștepți laude sau validarea celorlalți. Nu vor veni de la sine. Trebuie să înveți să te promovezi, să îți scoți în față toate reușitele.

Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Scorpion! Previziuni pentru 27 aprilie - 3 mai 2026

Horoscop 27 aprilie 2026 Leu

Dreptatea nu este absolută. Tu consideri ceva corect, însă ceilalți au alte perspective. Dacă ești foarte exigent cu tine, s-ar putea să ai aceleași pretenții și de la alții.

Horoscop 27 aprilie 2026 Fecioară

Deși ți-ai propus să fii chibzuit, să te ții de un buget deja stabilit, tot vor apărea propuneri din partea unor cunoscuți pe care nu le poți refuza.

Horoscop 27 aprilie 2026 Balanță

Pot apărea discuții cu partenerul, însă unele inutile. Asupra cărora vei insista. Nu este cea mai bună zi pentru a lua decizii “la cald”.

Horoscop 27 aprilie 2026 Scorpion

Începe o săptămână plină pentru tine. Nimic nu va fi simplu, deci trebuie să te înhami cu o porție serioasă de răbdare pentru a face față la tot.

Horoscop 27 aprilie 2026 Săgetător

Ceilalți te văd neliniștit și trag concluzia că ai nevoie de soluții sau recomandări. Fără că tu să le ceri ceva. Îți trebuie diplomație.

Horoscop 27 aprilie 2026 Capricorn

Reține ceva! Nu poți mulțumi pe toată lumea! Și cumva trebuie să îți vezi interesul. Să fii mai plăcut cu persoanele care te pot ajuta.

Horoscop 27 aprilie 2026 Vărsător

Nu ai lacăt la gură! Unele discuții de la serviciu te vor provoca și vei da prea multe detalii despre tine. Sau vei prelua cuvântul prea des.

Horoscop 27 aprilie 2026 Pești

Acceptă că nu există perfecțiune din punct de vedere financiar. Și nu are rost să te judeci din cauza unor cheltuieli neașteptate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
PSD iese oficial de la guvernare: Miniștrii își prezintă bilanțul, după ce demisiile devin efective - LIVE TEXT / video
Publicat acum 13 minute
Barack Obama, circumspect cu privire la motivul din spatele atacului asupra lui Donald Trump
Publicat acum 16 minute
Prima „dronă” din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Publicat acum 27 minute
Criza energetică și impactul asupra României. Dumitru Chisăliţă, interviu la DC News TV
Publicat acum 38 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, pățania de la amantă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Filmul despre Michael Jackson a doborât recordul pentru cel mai mare debut al unui film biografic din toate timpurile
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Interviu cu Adrian Zuckerman și Andrei Caramitru. România între criză și recalibrare: Politică, economie și noul echilibru global
Publicat acum 38 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, pățania de la amantă
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Bani din PNRR: Ilie Bolojan anunță un test de responsabilitate pentru clasa politică
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close