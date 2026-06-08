Zodia vedetă a săptămânii. "Debordați de carismă" - VIDEO

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne anunță zodia cea mai răsfățată de astre a săptămânii.

Principalele evenimente astrologice din perioada 8-14 iunie susțin nativii din zodia Rac, spune astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal. Așa că dacă te-ai născut sub acest semn sau ai acest ascendent, iată recomandările principale.

De unde această concluzie?

Ei bine, conjuncția Venus(Micul Benefic)-Jupiter(Marele Benefic) de pe 9 iunie se petrece chiar semnul tău. Te va face foarte magnetic, seducător și carismatic. Și nu doar pe plan amoros. Oamenii vor dori să stea în preajma ta și să îți facă tot felul de confidențe.

Astrologul te sfătuiește să folosești acest eveniment astrologic pentru a-ți cumpăra ceva drăguț(care nu trebuie să fie neapărat scump), pentru a participa la evenimente alături de prietenii dragi și pentru a mânca bucate deosebite.

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De asemenea, Daniela Simulescu susține că trebuie să abandonezi rușinea și orgoliul, mai ales atunci când ți se oferă ceva.

Tu ai obiceiul să pui pe primul loc familia. Însă, de data aceasta, este cazul să te pui primul pe listă, să ții cont de ce îți place ție.

Și chiar dacă unii dintre voi trec prin momente sau etape provocatoare, conjuncția Venus-Jupiter se va asigura că le veți depăși repede și că veți găsi alinare. Nu trebuie să așteptăm neapărat ca alții să ne facă fericiți, o putem face și noi.