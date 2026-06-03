Pe 9 iunie, Venus și Jupiter vor face o conjuncție în semnul Racului. Am putea spune că acesta este cea mai romantică zi a anului.

Venus reprezintă feminitatea, frumusețea, plăcerea, iubirea și banii.

Jupiter se ocupă de expansiune, oportunități, abundență, exces, generozitate.

Semnul Racului este cel al emoțiilor, familiei, atașamentelor și al rădăcinilor.

Ei bine, conjuncția aceasta poate fi folosită și în mod conștient pentru a ne face viețile mai frumoase. Nu trebuie să așteptăm neapărat ca alții să ne facă fericiți, o putem face și noi.

Rac/Ascendent în Rac

Conjuncția Venus-Jupiter, una rară, se petrece în semnul tău. Deci am putea spune că ești cel mai favorizat! Poți simți o îmbunătățire a vieții sau tu singur vei găsi metodele prin care să îți creezi oportunități. Însă, iubirea devine cea mai importantă. Și plecăm de la cea de sine. Ai putea să începi să te apreciezi pe bune, să te bucuri de cine ești cu adevărat și să te răsfeți. Pe urmă, conjuncția Venus-Jupiter este bună pentru romantism, generozitate, armonie și activități artistice.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Conjuncția Venus-Jupiter se petrece în casa a noua. Deci, din start, putem spune că va crea oportunități pentru călătorii, studii și chestiuni juridice. Însă, Venus este guvernatoarea casei a șaptea. Așa că aspectul din data de 9 iunie este potrivit pentru decizii pe plan relațional. Să treci la următorul nivel sau să câștigi curajul necesar să ieși dintr-o relație. De asemenea, cei singuri pot cunoaște persoane generoase și romantice.

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Pești/Ascendent în Pești

Conjuncția Venus-Jupiter va avea loc in casa a cincea. Ce poate aduce? Oportunități pe plan romantic, iubire, bucurie, stimă de sine, răsfăț, creativitate. Aaa, și să nu uităm de apariția unei relații diferite cu banii. Viața sentimentală poate fi pe placul tău. Relația cu copiii se poate îmbunătăți. Vei fi mai atras de distracție și voie bună. Forța de seducție va fi uimitoare. Cupidon va deveni aliatul tău!

Leu/Ascendent în Leu

Spunem că acest aspect este provocator pentru tine pentru că va veni cu multe revelații. Despre perioadele în care ai iubit mai mult alte persoane decât pe tine. În care te-ai sacrificat pentru tu credeai că nu meriți ceva mai bun. În care ai fost prea naiv. A venit momentul să înveți să treci mai departe. Să te împaci cu acele părți din tine, să ierți și să mergi mai departe.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Conjuncția Venus-Jupiter(guvernatorul tău) se va petrece în casa a opta, una pe care nu o poți controla simplu. Și îți vei da seama de ceva. Că, pentru a câștiga, trebuie să și pierzi ceva. Că nu le poți avea pe toate. Manifestarea principală a aspectului se va resimți în special în zona financiară. Astrologul îți recomandă să eviți naivitatea când vine vorba de împrumuturi, taxe sau impozite.