Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Prima jumătate a lunii iunie este una foarte bună, cel puțin din punctul de vedere al teoriei astrologice. Pe 13 iunie, se va petrece conjuncția Venus(Micul Benefic)-Jupiter(Marele Benefic), unul dintre cele mai favorabile aspecte, în semnul Racului. Ce ne poate aduce? Iubire, răsfăț, romantism, generozitate, sprijin din partea celorlalți.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, rămâne în casa a doua. Ceea ce înseamnă că prioritatea ta va fi stabilitatea. Poți începe cu aceea financiară. După care, să te ocupi și de restul domeniilor. Unii dintre voi sunt avantajați din punct de vedere imobiliar. Sau veți avea relații mai armonioase cu familia.

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, se va întâlni cu Jupiter, Marele Benefic. Putem spune că prima jumătate a lunii iuni îți priește. Și dacă mai punem la socoteală și faptul că Marte se va afla în semnul tău, este clar că beneficiezi de curaj, încredere și de capacitatea de a vedea jumătatea plină a paharului în orice situație.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Următoarea perioadă va fi precum un joc de glezne pentru tine. Te pregătești de unele schimbări, însă deocamdată ai nevoie de timp, exercițiu și suport din partea celorlalți. Ai parte de beneficii din punct de vedere financiar.

Rac/Ascendent în Rac

Venus, Micul Benefic, se va întâlni cu Jupiter, Marele Benefic, în semnul tău. Deci, din punctul de vedere al teoriei astrologice, prima jumătatea a lunii iunie vine cu romantism, generozitate, relații mai bune cu familia. Și o stare permanentă de optimism care va fi molipsitoare.

Leu/Ascendent în Leu

Primele două săptămâni din iunie nu sunt neapărat pe placul tău. Vei simți, deseori, că te lupți cu morile de vânt. Sau că unele persoane stau în calea fericirii tale. Dar stai liniștit că totul se rezolvă. Și că rezultatele vor fi așa cum ai visat. Trebuie doar să ai răbdare.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, se va pregăti de retrogradare. Însă, alte aspecte astrologice vor compensa efectele lui. Pe scurt, vei primi din partea comunității din care faci parte numeroase avantaje. Să nu îți fie rușine să ceri ajutorul. De asemenea, tu vei fi alături de cei dragi.

Citește și Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie

Balanță/Ascendent în Balanță

Conjuncția Venus-Jupiter din casa a zecea îți poate oferi oportunități pe plan profesional. Schimbarea locului de muncă, o relație mai bună cu șefii/colegii sau înțelegere în momentele în care vei greși. Și nu uita ceva! Atitudinea dă tonul!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Depinde doar de tine dacă va fi o perioadă plictisitoare sau nu. Toate aspectele sunt potrivite pentru călătorii, evenimente distractive, planuri cu partenerul, momente de relaxare. Și vei primi sprijinul necesar când te vei muta sau când te vei ocupa de chestiuni administrative.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele vizează vistieria familiei. Dacă există eschilibru din punct de vedere financiar, te poți ocupa și de unele investiții sau răsfățuri. Unii dintre voi vor putea să mai scape de datorii. Este cazul să înveți să negociezi.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Casa a șaptea, a relațiilor, va avea parte de aspecte astrologice foarte bune! Deci îți poți redescoperi partenerul. Poți câștiga curajul necesar să ieși dintr-o relație care nu mai funcționează. Iar cei singuri pot avea unele întâlniri interesante.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Multă muncă! De pe acum, trebuie să știi că vei fi implicat într-o sumedenie de proiecte. Iar unele îți vor plăcea serios! Te vor motiva și te vor ajuta să te cunoști mai bine și să înveți noi perspective despre viața din jurul tău. De altfel, vei apreciat pentru hărnicie și implicare.

Pești/Ascendent în Pești

Fie că începi sau finalizezi un proiect, vei fi recunoscător și plin de energie. De romantism și chef de distracție nu vei duce lipsă! Relația cu copiii se va îmbunătăți mai ales dacă vei crea amintiri de neuitat cu aceștia.