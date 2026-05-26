€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Aplicația care te poate ajuta să-ți monitorizezi alergiile direct de pe telefon. Cum o poți instala
Data publicării: 26 Mai 2026

EXCLUSIV Aplicația care te poate ajuta să-ți monitorizezi alergiile direct de pe telefon. Cum o poți instala
Autor: Elena Aurel

sms telefon Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Sorapop
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O aplicație medicală le permite pacienților să-și monitorizeze simptomele direct de pe telefon și să își urmărească evoluția bolii în timp real. Aceasta nu este destinată autodiagnosticării și se utilizează exclusiv în colaborare cu medicul.

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a vorbit despre utilizarea unei aplicații mobile în monitorizarea și ajustarea tratamentului pacienților și a explicat că aceasta permite urmărirea simptomelor, comunicarea cu medicul și adaptarea terapiei, ceea ce poate face mai ușor controlul bolii și poate reduce nevoia de consultații pentru cazurile ușoare. 

„În ultima vreme, pacientul este foarte implicat în decizia terapeutică. Există niște aplicații pe telefonul mobil în care el își poate nota evoluția simptomelor și, la un moment dat, medicul îi permite să facă ceea ce se numește step up sau step down la tratament, deci să-și adauge un principiu terapeutic sau să-și scadă din portofoliu de tratament unul din medicamente”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

„Ați menționat această metodă modernă de abordare a unor afecțiuni ușoare, a unei aplicații mobile, ceea ce ar avea un dublu avantaj și din partea pacientului, dar și a medicului. S-a ajuns la astfel de situații în care să diagnosticați, să dați sfaturi pacienților de la distanță și să-și monitorizeze singuri vindecarea?”, a întrebat acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

„Da, se întâmplă relativ frecvent. Oamenii care sunt foarte activi, ocupați, cu un ritm destul de efervescent al vieții profesionale și sociale, preferă într-adevăr să monitorizeze prin această aplicație care nu este o aplicație de distracție, ci este o aplicație dezvoltată de Societatea Europeană de Alergologie și certificată de Agenția Europeană a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Deci nu este orice fel de aplicație.

Pacientul își poate monitoriza simptomele, poate trimite un raport medicului care decide dacă pacientul trebuie să vină către control în cabinetul medical sau își poate controla singur tratamentul și primește periodic sfaturi.

Evident că, cel puțin pentru diagnosticul inițial și ulterior, în anumite etape ale bolii, pacientul va veni față în față cu medicul, dar este un progres care degrevează și pacientul de un drum la medic și pe noi de anumite cazuri care sunt ușoare și care nu necesită neapărat niște vizite foarte frecvente la medicul curant”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

VEZI ȘI: Animalele de companie pot agrava alergiile și provoca astm, chiar și sub tratament. Singura soluție recomandată de medici

Cum poate fi instalată aplicația

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu a explicat că aplicația medicală poate fi instalată doar cu ajutorul unui medic acreditat. Aceasta permite monitorizarea simptomelor, transmiterea datelor către medici și utilizarea informațiilor în studii medicale, ceea ce ajută la dezvoltarea unor ghiduri terapeutice și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

„Cum poate cineva să-și descarce această aplicație pe telefonul propriu?”, a întrebat acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

„Ea este disponibilă în momentul în care pacientul vine către un medic acreditat, în cazul nostru ORL sau alergologie. Există un link pe care îl avem cu Societatea Europeană de Alergologie, acolo este disponibil.

Ajutăm pacientul să-l descarce, îl instalează pe telefon și din clipa respectivă este util și pentru societate, pentru că poate să folosească anumite date pentru studiile multicentrice, și pentru cohorte mari de pacienți pe baza cărora ulterior va elabora niște ghiduri terapeutice pentru Europa sau pentru toată lumea”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu la emisiunea „Academia de Sănătate”, de la DC News și DC Medical.

VEZI ȘI: Cum poți ajunge să faci alergii respiratorii dacă alergi în parc. Explicația prof. dr. Codruț Sarafoleanu

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Codruț Sarafoleanu
alergii
irinel popescu
aplicatie smartphone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 12 minute
Tragedie în Belgia: Patru persoane au murit după ce un tren a lovit un microbuz școlar
Publicat acum 38 minute
Trafic restricționat în Capitală: Zona Arenei Naționale, afectată de concertul Iron Maiden
Publicat acum 48 minute
Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul către Biblioteca Națională, se închide
Publicat acum 59 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
Publicat acum 4 ore si 20 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 4 ore si 55 minute
De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Horoscop 26 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close