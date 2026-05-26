Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a vorbit despre utilizarea unei aplicații mobile în monitorizarea și ajustarea tratamentului pacienților și a explicat că aceasta permite urmărirea simptomelor, comunicarea cu medicul și adaptarea terapiei, ceea ce poate face mai ușor controlul bolii și poate reduce nevoia de consultații pentru cazurile ușoare.

„În ultima vreme, pacientul este foarte implicat în decizia terapeutică. Există niște aplicații pe telefonul mobil în care el își poate nota evoluția simptomelor și, la un moment dat, medicul îi permite să facă ceea ce se numește step up sau step down la tratament, deci să-și adauge un principiu terapeutic sau să-și scadă din portofoliu de tratament unul din medicamente”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

„Ați menționat această metodă modernă de abordare a unor afecțiuni ușoare, a unei aplicații mobile, ceea ce ar avea un dublu avantaj și din partea pacientului, dar și a medicului. S-a ajuns la astfel de situații în care să diagnosticați, să dați sfaturi pacienților de la distanță și să-și monitorizeze singuri vindecarea?”, a întrebat acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

„Da, se întâmplă relativ frecvent. Oamenii care sunt foarte activi, ocupați, cu un ritm destul de efervescent al vieții profesionale și sociale, preferă într-adevăr să monitorizeze prin această aplicație care nu este o aplicație de distracție, ci este o aplicație dezvoltată de Societatea Europeană de Alergologie și certificată de Agenția Europeană a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Deci nu este orice fel de aplicație.

Pacientul își poate monitoriza simptomele, poate trimite un raport medicului care decide dacă pacientul trebuie să vină către control în cabinetul medical sau își poate controla singur tratamentul și primește periodic sfaturi.

Evident că, cel puțin pentru diagnosticul inițial și ulterior, în anumite etape ale bolii, pacientul va veni față în față cu medicul, dar este un progres care degrevează și pacientul de un drum la medic și pe noi de anumite cazuri care sunt ușoare și care nu necesită neapărat niște vizite foarte frecvente la medicul curant”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

Cum poate fi instalată aplicația

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu a explicat că aplicația medicală poate fi instalată doar cu ajutorul unui medic acreditat. Aceasta permite monitorizarea simptomelor, transmiterea datelor către medici și utilizarea informațiilor în studii medicale, ceea ce ajută la dezvoltarea unor ghiduri terapeutice și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

„Cum poate cineva să-și descarce această aplicație pe telefonul propriu?”, a întrebat acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

„Ea este disponibilă în momentul în care pacientul vine către un medic acreditat, în cazul nostru ORL sau alergologie. Există un link pe care îl avem cu Societatea Europeană de Alergologie, acolo este disponibil.

Ajutăm pacientul să-l descarce, îl instalează pe telefon și din clipa respectivă este util și pentru societate, pentru că poate să folosească anumite date pentru studiile multicentrice, și pentru cohorte mari de pacienți pe baza cărora ulterior va elabora niște ghiduri terapeutice pentru Europa sau pentru toată lumea”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu la emisiunea „Academia de Sănătate”, de la DC News și DC Medical.

