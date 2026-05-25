Rusalii 2026. Pogorârea Sfântului Duh, pe 31 mai. Tradiții, interdicții și obiceiuri păstrate în România

Rusaliile sunt celebrate la 50 de zile după Paște. În tradiția ortodoxă, momentul marchează coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor lui Hristos. Ei primesc puterea de a vorbi în limbi diferite și de a răspândi credința creștină, notează doxologia.ro.

Acest moment este considerat începutul Bisericii creștine. De aceea, sărbătoarea are o importanță centrală în calendarul religios.

În multe sate, oamenii merg la biserică, participă la slujbe și duc ramuri verzi pentru a fi sfințite. Verdele simbolizează viața și începutul verii.

Tradiții de Rusalii în România

În România, Rusaliile sunt însoțite de obiceiuri vechi, păstrate din generație în generație. Multe dintre ele au legătură cu protecția casei și a familiei. Oamenii împodobesc porțile și casele cu ramuri de tei, stejar sau plop. În unele zone, aceste ramuri sunt puse și la icoane sau în gospodărie.

Plantele au un rol important. Pelinul, leușteanul sau usturoiul sunt purtate la brâu sau puse în casă. Ele sunt considerate forme de protecție împotriva răului.

În multe comunități, aceste plante sunt păstrate tot anul și folosite în ritualuri de vindecare sau protecție.

Ce este interzis de Rusalii în credința populară

Tradițiile populare transmit o serie de reguli pe care oamenii le respectă în această perioadă.

Nu se lucrează în gospodărie sau la câmp. Munca fizică este evitată, se crede că efortul atrage necazuri.

Nu sunt acceptate certurile sau vorbele dure. Familiile evită conflictele, iar atmosfera din casă trebuie să rămână calmă.

Nu se merge singur prin locuri izolate. Pădurile și câmpurile sunt considerate spații periculoase în această perioadă, în credințele populare.

Nu se recomandă spălatul pe cap în ziua de Rusalii. În tradiție, acest gest este asociat cu stări de slăbiciune sau disconfort.

Ielele în credința populară

În cultura populară românească, Rusaliile sunt legate de existența Ielelor. Acestea sunt descrise ca spirite feminine misterioase, asociate cu natura, izvoarele și locurile izolate. În credințele vechi, ele apar în perioada Rusaliilor și pot aduce neplăceri celor care nu respectă regulile.

Se spune că pot provoca amețeli, confuzie sau stări de slăbiciune. Din acest motiv, oamenii evitau să meargă noaptea pe câmp sau în păduri. Pentru protecție, oamenii purtau pelin sau usturoi și evitau locurile considerate „necurate”.

Călușarii și dansul de Rusalii

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este jocul Călușarii. Călușarii formează cete și respectă un set strict de reguli. Ei poartă plante considerate protectoare și dansează în sate în perioada Rusaliilor.

Dansul lor este rapid, energic și însoțit de strigături. În credința populară, acest joc are rol de protecție și de vindecare.

În unele comunități, călușarii erau chemați pentru persoane considerate afectate de „puterea ielelor”. Astăzi, tradiția este recunoscută ca patrimoniu cultural.

Obiceiuri din diferite regiuni ale țării

În multe sate, sâmbăta dinainte de Rusalii este dedicată pomenirii celor trecuți în neființă. Familiile merg la cimitir și împart alimente sau băuturi.

În sudul României, în unele localități, oamenii duc mâncare la morminte și curăță locurile de veci. Este un gest de respect față de familie.

În Transilvania există obiceiul împodobirii animalelor sau al satului, ca semn de belșug. În alte zone, plantele sunt folosite în ritualuri agricole sau de protecție a gospodăriei.

În multe comunități, ziua este dedicată familiei. Oamenii merg la biserică, se vizitează și petrec timp împreună.

Minivacanța de Rusalii și începutul verii

În 2026, Rusaliile aduc un weekend prelungit. Duminică este 31 mai, iar luni, 1 iunie, este a doua zi de Rusalii și coincide cu Ziua Copilului.

Pentru multe familii, această perioadă înseamnă timp petrecut împreună, ieșiri scurte sau vizite la rude. Contextul calendaristic face ca începutul verii să fie marcat de două sărbători importante, una religioasă și una dedicată copiilor.

Semnificația Rusaliilor în cultura românească

Rusaliile îmbină credința religioasă cu tradițiile populare. Pentru mulți oameni, sărbătoarea înseamnă liniște, familie și protecție spirituală.

În același timp, rămâne una dintre cele mai bogate perioade în obiceiuri vechi, păstrate din generație în generație în satele României.