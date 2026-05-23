Lovitură pentru opoziția din Turcia. Mai mulți membri ai partidului rival al lui Erdogan au fost arestați
Data publicării: 23 Mai 2026

Lovitură pentru opoziția din Turcia. Mai mulți membri ai partidului rival al lui Erdogan au fost arestați
Autor: Dana Mihai

Cutremur politic în Turcia. Liderii opoziției, arestați după ce partidul care l-a înfruntat pe Erdogan a fost decapitat
Autorităţile din Turcia au arestat 13 membri ai principalului partid de opoziţie, în cadrul unei anchete care a dus deja la înlăturarea conducerii formaţiunii politice.

Treisprezece membri ai principalului partid de opoziţie turc au fost arestaţi sâmbătă în mai multe provincii din Turcia, în cadrul unei anchete care a dus la destituirea conducerii partidului, joi, a anunţat parchetul din Istanbul, citat de AFP.

Acuzaţii de influenţare a votului în CHP

Suspecţii, printre care figurează un responsabil regional al partidului şi şase delegaţi, sunt acuzaţi de "ingerinţe" în votul care a dus la alegerea conducerii Partidului Popular Republican (CHP, social-democrat) la un congres de la sfârşitul anului 2023.

Suspiciunile, inclusiv cumpărarea de voturi, au determinat joi un tribunal din Ankara să invalideze alegerile şi să ordone înlocuirea actualului lider al partidului, Özgür Özel, cu fostul şef, Kemal Kiliçdaroglu, care căzuse în dizgraţie în cadrul partidului.

Özel, un critic acerb al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut vineri susţinătorilor săi să "reziste", spunând că "nu va ceda".

Denunţând "manevre abuzive folosite de guvernul Erdogan pentru a neutraliza CHP", ONG-ul Human Rights Watch a apreciat că această decizie "dă o lovitură finală, profund dăunătoare, statului de drept, democraţiei şi drepturilor omului din Turcia".

CHP, vizat de anchete după victoria din alegerile locale

Câştigător clar al alegerilor locale din 2024, CHP a fost de atunci asaltat de anchete şi arestări. Anul trecut, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, cea mai populară figură a sa, a fost arestat pentru "corupţie" şi apoi reţinut chiar în ziua în care a fost nominalizat drept candidat la următoarele alegeri prezidenţiale, programate pentru 2028.

Acuzat că ar fi condus o vastă reţea criminală descrisă drept o "caracatiţă", ceea ce el neagă, Imamoglu se confruntă cu 142 de capete de acuzare şi riscă până la 2.430 de ani de închisoare.

