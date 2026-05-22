Starea civilă din Polonia, obligată să înregistreze căsătoriile între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate

Anunţul a fost făcut vineri de ministrul de interne Marcin Kierwinski, după ce a semnat un ordin în acest sens, informează dpa.

'Hotărârile judecătoreşti sunt întotdeauna puse în executare', a scris Kierwinski pe X în urma unei decizii istorice a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Săptămâna trecută, primăria din Varşovia a recunoscut pentru prima dată căsătoria între doi bărbaţi, încheiată la Berlin în 2018, conform Agerpres.

Pentru a obţine această recunoaştere, cuplul s-a adresat CJUE, instanţă cu sediul la Luxemburg.

Autorităţile poloneze au refuzat iniţial înregistrarea căsătoriei în registrul civil atunci când cuplul s-a mutat în Polonia, întrucât Constituţia poloneză defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie.

Ce au decis judecătorii CJUE

CJUE a dat însă câştig de cauză reclamanţilor, hotărând în noiembrie că statele Uniunii Europene trebuie să recunoască căsătoriile între persoane acelaşi sex contractate într-un al stat membru.

Cetăţenii UE trebuie să aibă certitudinea că îşi pot continua viaţa de familie în orice ţară UE, în cadrul libertăţii de circulaţie, au decis judecătorii CJUE.

În martie, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a transpus decizia CJUE în legislaţia naţională, impunând recunoaşterea de către statul polonez a căsătoriilor contractate de persoane de acelaşi sex într-un alt stat al Uniunii Europene.

Ordinul semnat de ministrul Kierwinski va intra în vigoare în termen de trei luni de la publicarea sa şi va fi obligatoriu pentru toate birourile de stare civilă.