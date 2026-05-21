China îi trage o linie roșie lui Trump, înainte ca acesta să discute cu liderul din Taiwan
Data publicării: 21 Mai 2026

China îi trage o linie roșie lui Trump, înainte ca acesta să discute cu liderul din Taiwan
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu Xi Jinping și Donald Trump Donald Trump (stanga) si Xi Jinping (dreapta). Sursa Foto: Agerpres
Republica Populară Chineză cere Statelor Unite ale Americii "prudenţă maximă" în faţa unei posibile discuţii a lui Donald Trump cu liderul taiwanez.

China a îndemnat joi Statele Unite să nu transmită "semnale greşite" forţelor favorabile independenţei Taiwanului şi să trateze problema insulei cu "cea mai mare prudenţă", după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că este dispus să discute cu liderul taiwanez William Lai, transmite EFE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, a reiterat joi, într-o conferinţă de presă, că Beijingul se opune contactelor oficiale dintre Washington şi Taipei, precum şi vânzării de arme către teritoriul autoguvernat, o poziţie pe care a descris-o drept "consecventă, clară şi fermă".

Purtătorul de cuvânt a cerut, de asemenea, SUA să implementeze consensul convenit în timpul recentei întâlniri de la Beijing dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez, Xi Jinping, şi să "onoreze angajamentele şi declaraţiile" făcute anterior în privinţa problemei taiwaneze.

Aceste declaraţii vin la o zi după ce preşedintele Trump a afirmat că ar fi dispus să vorbească cu Lai înainte de a lua o decizie privind o posibilă vânzare de arme către insulă şi a asigurat că Washingtonul va lucra pentru a aborda "problema Taiwanului".

De la Taipei, executivul insulei a indicat că şi William Lai este "dispus" să poarte discuţii cu preşedintele american.

China consideră Taiwanul drept o "parte inalienabilă" a teritoriului său şi nu exclude utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra sa, o poziţie respinsă categoric de guvernul taiwanez, care susţine că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei au dreptul de a decide viitorul lor politic.

De mai bine de şapte decenii, Washingtonul se află în mijlocul disputelor dintre cele două părţi deoarece este principalul furnizor de arme al Taipeiului şi, deşi nu menţine legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict al acesteia cu Beijingul.

În decembrie 2016, când era preşedinte ales, înainte de preluarea primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a discutat la telefon cu preşedinta taiwaneză de atunci, Tsai Ing-wen, ceea ce a înfuriat China.

