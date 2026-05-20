Ilie Bolojan: Am informat Ambasada SUA

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a fost invitat la postul de televiziune B1 TV, la emisiunea moderată de jurnalista Laura Chiriac, unde a comentat criticile venite din partea PSD în legătură cu siguranța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

„Sunt foarte multe atacuri la adresa dumneavoastră, venite din partea Partidului Social Democrat. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, vă acuză că puneți în pericol parteneriatul energetic cu Statele Unite ale Americii pe tema reactoarelor modulare de la Doicești“, a spus jurnalista Laura Chiriac.â

CITEȘTE ȘI - Bogdan Chirieac: Admir propaganda pentru Ilie Bolojan, dar am o singură întrebare

„Dacă vorbim de aceste reactoare, trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie pionier în aceste reactoare prin asocierea cu o companie din Statele Unite ale Americii. Problema pe care o avem astăzi e că dintr-o sumă importantă de bani pusă la dispoziție de Nuclearelectrica - peste 240 de milioane de dolari - avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate făcut cu sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție, iar analiza prețului de vânzare al energiei produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț mai mare decât cel de piață, ceea ce ridică probleme serioase privind rentabilitatea unui astfel de proiect.

Degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi în situația în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și te întrebi dacă a meritat. Chiar dacă asta s-a făcut cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil ca, dacă îți respecți partenerii, să informezi, așa cum am făcut eu, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, că acest proiect are niște probleme și ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent.

Dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu îți respecți partenerul“, a spus Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI - Crin Antonescu îl taxează pe Ilie Bolojan: Pleacă de la conferințe și își lasă purtătorul de cuvânt. Eu nu sunt jurist, dar pe mine mă surprinde un lucru

Ilie Bolojan a informat Ambasada SUA la București despre problemele de la Doicești

Întrebat de Laura Chiriac ce a răspuns Ambasada SUA la București, premierul interimar a precizat „Ambasada Statelor Unite a luat act de aceste date, astfel încât, după ce vor face și ei verificări, să poți să iei o decizie corectă.

Dacă un astfel de proiect e fezabil, trebuie ținut pe agenda discuțiilor și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui care sunt problemele. Este un exemplu al modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, au fost gestionate într-o manieră în care rămâi cu un teren, cu niște documentații, dar nu cu drepturi de autor, care au fost cedate altora. În felul acesta, riscul să recuperezi acești bani scade, iar șansa de a duce proiectul până la capăt este mică. E vorba de responsabilitate, de respect pentru banii țării și respect pentru partenerii cu care vrem să construim o relație de încredere pe termen lung“.