€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Ilie Bolojan: Am informat Ambasada SUA
Data publicării: 20 Mai 2026

Ilie Bolojan: Am informat Ambasada SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan guvern palatul victoria Premierul Ilie Bolojan în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a informat Ambasada Statelor Unite ale Americii de la București cu privire la problemele legate de reactoarele modulare mici de la Doicești.

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a fost invitat la postul de televiziune B1 TV, la emisiunea moderată de jurnalista Laura Chiriac, unde a comentat criticile venite din partea PSD în legătură cu siguranța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

„Sunt foarte multe atacuri la adresa dumneavoastră, venite din partea Partidului Social Democrat. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, vă acuză că puneți în pericol parteneriatul energetic cu Statele Unite ale Americii pe tema reactoarelor modulare de la Doicești“, a spus jurnalista Laura Chiriac.â

CITEȘTE ȘI                  -                 Bogdan Chirieac: Admir propaganda pentru Ilie Bolojan, dar am o singură întrebare

„Dacă vorbim de aceste reactoare, trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți s-a gândit un proiect prin care România să fie pionier în aceste reactoare prin asocierea cu o companie din Statele Unite ale Americii. Problema pe care o avem astăzi e că dintr-o sumă importantă de bani pusă la dispoziție de Nuclearelectrica - peste 240 de milioane de dolari - avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate făcut cu sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție, iar analiza prețului de vânzare al energiei produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț mai mare decât cel de piață, ceea ce ridică probleme serioase privind rentabilitatea unui astfel de proiect.

Degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi în situația în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și te întrebi dacă a meritat. Chiar dacă asta s-a făcut cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil ca, dacă îți respecți partenerii, să informezi, așa cum am făcut eu, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, că acest proiect are niște probleme și ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent.

Dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu îți respecți partenerul“, a spus Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI                -              Crin Antonescu îl taxează pe Ilie Bolojan: Pleacă de la conferințe și își lasă purtătorul de cuvânt. Eu nu sunt jurist, dar pe mine mă surprinde un lucru

Ilie Bolojan a informat Ambasada SUA la București despre problemele de la Doicești

Întrebat de Laura Chiriac ce a răspuns Ambasada SUA la București, premierul interimar a precizat „Ambasada Statelor Unite a luat act de aceste date, astfel încât, după ce vor face și ei verificări, să poți să iei o decizie corectă.

Dacă un astfel de proiect e fezabil, trebuie ținut pe agenda discuțiilor și mers mai departe. Așa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui care sunt problemele. Este un exemplu al modului în care sume importante de bani, în loc să fie direcționate către lucruri care generează dezvoltare, au fost gestionate într-o manieră în care rămâi cu un teren, cu niște documentații, dar nu cu drepturi de autor, care au fost cedate altora. În felul acesta, riscul să recuperezi acești bani scade, iar șansa de a duce proiectul până la capăt este mică. E vorba de responsabilitate, de respect pentru banii țării și respect pentru partenerii cu care vrem să construim o relație de încredere pe termen lung“.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
nuclearelectrica
reactoare nucleare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane
Publicat acum 42 minute
Aston Villa câştigă Europa League. Unai Emery,, omul recordurilor în competiţie
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Fructul numărul unu pentru sănătatea inimii, conform studiilor. Medic cardiolog: „Trebuie consumant aproximativ 150 până la 250 de grame pe zi”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Grupurile politice din Parlamentul European sunt cu ochii pe criza politică din România
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Corpul tău respinge jobul dacă încep să apară câteva lucruri atunci când muncești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 37 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 18 ore si 0 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Publicat acum 13 ore si 16 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 12 ore si 13 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close