DCNews Stiri
Data publicării: 20 Mai 2026

EXCLUSIV Senzorii de pe mașini fac minuni, dar comunele din România sau Calea Victoriei nu sunt Suedia sau Elveția. Titi Aur, întrebarea momentului VIDEO
Autor: Roxana Neagu

imagine cu un accident Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
Mașinile moderne au senzori la fel de moderni care reduc riscul de accidente cu până la peste 80%. Dar oriunde? Și oricum?

”Mașina cu adevărat autonomă mai are mult până când va fi cu adevărat populară, să circule peste tot. O mașină autonomă ar trebui să circule peste tot, și pe drum de țară, și noaptea, și ziua, și nu doar pe anumite rute. În același timp, spun că mașina autonomă este deja printre noi, parțial. Toate mașinile moderne au tot felul de sisteme care ajută la a fi mai în siguranță. Te opresc, te semnalizează, frânează singure, fibrează de te trag și de volan, te parchează” a precizat Titi Aur, în emisiunea ”DC Conducem” de la DCNews. 

România nu e Suedia

În contextul în care Florin Răvdan, realizatorul emisiunii, a vorbit despre raportul General Motors, în care este subliniată importanța sistemelor de asistență la conducere, care au contribuit și vor contribui la reducerea anumitor tipuri de accidente cu până la 86%, Titi Aur a punctat că ”știrea se referă la o nouă evoluție sau la un nou pas la nivel de senzori care contribuie la siguranță. Dar nu au spus că reduce la zero. Acest lucru confirmă că mașina autonomă vine spre noi, dar încă e departe de a fi 100% activă, sigură. Acești senzori sunt din ce în ce mai buni, acești senzori transmit la niște sisteme care reușesc să recepționeze informația, să acționeze și să scadă cu 80% la mers cu spatele, cu 30% la pietoni, dar nu 100%. Acum, iar depinde: când vezi această statistică făcută de un furnizor, de un constructor, de unul care vrea să transmită cât de mari pași a făcut, ar trebui să urmărești dacă această mașină, pusă să meargă printre comunele din România, printre bețivii satului, mai e atât de eficientă.

Care senzor e mai tare?

Dacă mă duc și o testez în Suedia, Elveția, în care se face educație rutieră, e posibil ca senzorii aceia să o facă mult mai eficientă. Dar dacă o duc pe Calea Victoriei, unde e mișcarea browniană, și mă mut apoi pe Calea Moșilor, unde am și niște dube parcate și trec pietonii, sar în fața mașinii de după dubă, oare senzorii scad tot cu atât de mult riscul de accident? Când trece românul necivilizat, luându-și copilul de mână și trece așa, în diagonală, pe roșu sau pe verde sau pe orice? Un senzor îi spune mașinii că ești pe verde, dar pietonul trece și pune la grea încercare senzorul General Motors. Care e mai tare, ăla care i-a spus că e verde pentru mașină sau ăla care-i spune că-i sare pietonul în față?”. 

titi aur
conducere defensiva
