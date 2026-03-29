Data publicării: 16:17 29 Mar 2026

Vremuri grele pentru posesorii de mașini electrice: Tot mai multe țări renunță la facilitățile fiscale și introduc forme de taxare
Autor: Ioan-Radu Gava

masina electrica pe drum Foto: Unsplash

Maşinile electrice devin o problemă fiscală, iar multe ţări occidentale introduc forme de taxare a acestor vehicule.

Maşinile electrice ar urma să devină o problemă fiscală, iar în multe ţări occidentale şoferii unor astfel de vehicule vor fi supuşi unei forme de taxare rutieră, notează preşedintele Asociaţie 2Celsius, Raul Cazan, într-o analiză publicată recent și citată de Agerpres.

"Guvernul Bolojan a introdus impozitul fix pentru autovehicule electrice: 40 lei pe an. Măsura a creat puţină rumoare acoperită, însă, de gălăgia generală legată de taxarea maşinilor convenţionale pe baza capacităţii cilindrice. În viitorul apropiat, însă, în multe ţări occidentale (diverse state nord-americane, Marea Britanie) şoferii de vehicule electrice vor fi supuşi unei forme de taxare rutieră. În Marea Britanie se va percepe o taxă de trei pence pe milă (undeva la 2 bani pe milă) pentru maşinile complet electrice şi jumătate din această sumă pentru vehiculele hibride plug-in. Un şofer care ar parcurge 8.000 de mile pe an va plăti 240 de lire sterline. Vehiculele electrice vor rămâne totuşi mai atractive decât cele alimentate cu benzină şi motorină, care costă şoferii aproximativ 480 de lire sterline pe an în special în acciza la combustibil. Taxa va strânge 1,9 miliarde de lire sterline la buget până la sfârşitul deceniului, conform estimărilor guvernamentale. Maşinile electrice ar urma să devină o problemă fiscală", explică Cazan.

Regim fiscal pentru mașinile electrice

Potrivit specialistului, taxele rutiere reprezintă o mare parte din veniturile guvernamentale, fiind stabilit principiul conform căruia toţi participanţii la trafic ar trebui să contribuie.

"Ani de zile, experţii financiari au avertizat că sporirea numărului de maşini electrice şi dispariţia motorului cu ardere internă vor face o gaură în finanţele publice. Taxele rutiere reprezintă o mare parte din veniturile guvernamentale, doar în UK generând 24,4 miliarde de lire sterline pe an (2025). Analiştii se aşteaptă ca veniturile să scadă de la 0,7% din PIB în prezent la doar 0,1% până în 2050-2051. Noua schemă va acoperi aproximativ un sfert din acest deficit. Acest lucru se va schimba în anii următori; rata şi domeniul de aplicare al taxei vor creşte cu siguranţă. Ceea ce contează în acest moment este că a fost stabilit principiul conform căruia toţi participanţii la trafic ar trebui să contribuie. The Economist opinează că cel mai bine este să se introducă un nou regim fiscal din timp, cât timp maşinile electrice sunt încă o minoritate pe drumuri, iar deţinătorii lor nu reprezintă un lobby prea puternic", subliniază Raul Cazan.

Taxa ar putea afecta vânzările de mașini

Acesta adaugă faptul că 71% din publicul britanic consideră că şoferii de maşini electrice ar trebui să plătească anumite taxe, în timp ce doar 14% afirmă că nu ar trebui să plătească deloc, după cum arată rezultatele unui sondaj realizat de Stonehaven.

"Alegătorii de stânga tind să creadă că maşinile mai ecologice ar trebui să beneficieze de un tratament fiscal preferenţial, în timp ce cei de dreapta cred că ar trebui să plătească acelaşi lucru ca cele pe benzină şi motorină. Dar cum s-ar plăti această taxă? Şoferii ar plăti în avans pentru un an estimat de condus şi ar achita soldul la sfârşitul anului. Declaraţiile şoferilor privind kilometrajul ar fi verificate în raport cu înregistrările inspecţiilor tehnice ale vehiculelor auto, aşa cum se întâmplă în Noua Zeelandă. Marele risc este ca taxa să afecteze vânzările de maşini. În UK vehiculele electrice ar trebui să reprezinte 80% din vânzările totale până în 2030. Se estimează că noua taxă ar duce la 440.000 de vânzări mai puţine în următorii cinci ani, deşi acest lucru va fi compensat în mare parte de stimulente mai generoase pentru achiziţiile de maşini. Dar dacă va funcţiona, va fi o victorie rară: o reformă fiscală radicală, populară, care creează stimulente bune şi este probabil să îmbunătăţească sănătatea finanţelor publice pentru deceniile următoare", susţine sursa citată.

Conform Legii 239/2025, începând de la 1 ianuarie 2026, în România, proprietarii de maşini 100% electrice trebuie să plătească un impozit anual fix, în valoare de 40 de lei, după ce, anterior, aceştia erau scutiţi de o asemenea taxă.

Asociaţia 2Celsius este o organizaţie independentă de mediu care promovează politici publice şi iniţiative pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi îmbunătăţirea calităţii aerului în România. 

