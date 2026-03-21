Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"

Titi Aur spune că este complet de acord cu modul în care au reacţionat toţi participanţii la trafic la adresa celui care a depăşit coloana.

"Mi se pare foarte corect ce au făcut ceilalţi. Şi sunt de acord să avem toţi politica asta, mai ales atunci când se bagă unul în faţă sau când sunt situaţii de trecere de la trei benzi la două benzi. La un moment dat, toţi şoferii de bun simţ se pliază de pe banda 3 pe banda 2, iar când se îngustează drumul, banda a treia, cea care dispare, e liberă. Dar vine câte unul, că a găsit el o portiţă, o oportunitate, şi se bagă acolo. Şi e şi lăsat de câte unul. În mod normal, nu ar trebui să îl lase nimeni să intre pe bandă, ca să ajungă şi mai în spate decât era. Doar ca lecţie!

Că nu ai nimic de câştigat. Ei bine, în acest video, asta s-a întâmplat. Cel care a depăşit coloana s-a băgat în faţă, dar până la urmă a intrat pe strada de la dreapta mai târziu decât dacă stătea frumos în coloană. A zis că face o şmecherie. E stilul ăsta de şofer nerăbdător, care crede că mai câştigă ceva. Dar ce câştigi? O maşină, maximum. Şi faci toată aventura asta? Rişti şi permisul. De ce?

Mai puţin dacă ai un caz special, ai pe cineva accidentat în maşină, pui avariile, dai claxoane, şi te duci. Dar asta e o dată în viaţă. Noi vedem zilnic faze de genul ăsta. Şi nu una, ci multe. Sunt pur şi simplu şoferi nerăbdători, care nu înţeleg că nu fac decât să îi streseze pe alţii.

Marea problemă cu astfel de şoferi nu e că se bagă în faţă. Ci faptul că îi fac pe toţi ceilalţi să stea în tensiune. Pe când, dacă eu ştiu că e semafor, păstrez distanţa să nu stau în gazele celui din faţă, aş sta relaxat. Şi toată lumea ar sta relaxată, nu mai stă nimeni în startul ăla permanent, într-o tensiune creată de unii care nu înţeleg esenţa. Poţi să ajungi cu 2 minute mai repede dintr-un capăt în altul al Bucureştiului, făcând tot felul de lucruri din astea. Cel mult", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Clipul video discutat este disponibil la minutul 22:53.