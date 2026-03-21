€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Data actualizării: 13:00 21 Mar 2026 | Data publicării: 12:59 21 Mar 2026

EXCLUSIV Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Autor: Florin Răvdan

lectie trafic Captură video

Un moment din trafic s-a transformat într-o veritabilă lecţie predată unui şofer de toţi ceilalţi participanţi la trafic. Acesta a vrut să depăşească o coloană de maşini pentru a vira primul la dreapta la semafor, însă niciunul dintre ceilalţi şoferi nu i-a permis să facă manevra.

Titi Aur spune că este complet de acord cu modul în care au reacţionat toţi participanţii la trafic la adresa celui care a depăşit coloana. 

"Mi se pare foarte corect ce au făcut ceilalţi. Şi sunt de acord să avem toţi politica asta, mai ales atunci când se bagă unul în faţă sau când sunt situaţii de trecere de la trei benzi la două benzi. La un moment dat, toţi şoferii de bun simţ se pliază de pe banda 3 pe banda 2, iar când se îngustează drumul, banda a treia, cea care dispare, e liberă. Dar vine câte unul, că a găsit el o portiţă, o oportunitate, şi se bagă acolo. Şi e şi lăsat de câte unul. În mod normal, nu ar trebui să îl lase nimeni să intre pe bandă, ca să ajungă şi mai în spate decât era. Doar ca lecţie! 

Că nu ai nimic de câştigat. Ei bine, în acest video, asta s-a întâmplat. Cel care a depăşit coloana s-a băgat în faţă, dar până la urmă a intrat pe strada de la dreapta mai târziu decât dacă stătea frumos în coloană. A zis că face o şmecherie. E stilul ăsta de şofer nerăbdător, care crede că mai câştigă ceva. Dar ce câştigi? O maşină, maximum. Şi faci toată aventura asta? Rişti şi permisul. De ce? 

Mai puţin dacă ai un caz special, ai pe cineva accidentat în maşină, pui avariile, dai claxoane, şi te duci. Dar asta e o dată în viaţă. Noi vedem zilnic faze de genul ăsta. Şi nu una, ci multe. Sunt pur şi simplu şoferi nerăbdători, care nu înţeleg că nu fac decât să îi streseze pe alţii. 

Marea problemă cu astfel de şoferi nu e că se bagă în faţă. Ci faptul că îi fac pe toţi ceilalţi să stea în tensiune. Pe când, dacă eu ştiu că e semafor, păstrez distanţa să nu stau în gazele celui din faţă, aş sta relaxat. Şi toată lumea ar sta relaxată, nu mai stă nimeni în startul ăla permanent, într-o tensiune creată de unii care nu înţeleg esenţa. Poţi să ajungi cu 2 minute mai repede dintr-un capăt în altul al Bucureştiului, făcând tot felul de lucruri din astea. Cel mult", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

Clipul video discutat este disponibil la minutul 22:53.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lectie in trafic
titi aur
soferi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 31 minute
Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Publicat acum 53 minute
Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare
Publicat acum 58 minute
„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou
Publicat acum 1 ora si 5 minute
O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close