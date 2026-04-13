€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Au explodat prețurile la RCA. ”2100 de lei! S-a dublat”
Data actualizării: 22:28 13 Apr 2026 | Data publicării: 21:48 13 Apr 2026

Au explodat prețurile la RCA. ”2100 de lei! S-a dublat”
Autor: Irina Constantin

sofer (2) Sofer. Foto: Freepik.com

În timp de ASF vorbește despre creșterea relativă a prețurilor RCA, de 5%, șoferii reclamă majorări mult mai mari, chiar și dublări de preț.

Un exemplu este al unui șofer care a plătit anul trecut RCA 2400 de lei/an, iar anul acesta, fără vreun incident în trafic, fără clasă de risc mare, deci cu istoricul curat, a înregistrat o majorare de 400 de lei, cea mai ieftină asigurare de pe piață ajungând la 2.800 de lei. 

Totuși, deși față de momentul în care asigurarea obligatorie era plafonată, ASF transmite o relativă creștere de 5% pentru persoanele fizice. Prima medie a RCA a fost de 1346 de lei în 2025, în creștere cu 6% față de 2024. 

”S-a dublat”

Șoferii spun, conform Observator: ”2.100 de lei. S-a dublat! Dacă nu mai mult decât dublu. Am avut un eveniment, dar s-au mărit artificial, după părerea mea”, ”Aproape 3 mii. Foarte mult! Şi nu se justifică preţul. Vreo 800-900 de lei plăteam, până într-o mie”, ”În jur de 3.400 de lei pe an la această maşină cu motor de 2 L. Cred că este legat de ce s-a întâmplat pe piaţa asigurărilor, falimentele forţate”. 

Un expert în asigurări- Sergiu Costache- a spus, pentru sursa citată, că ”nu putem să excludem creşterea inflaţiei, din cauza creşterii preţului carburanţilor, energiei electrice şi a altor factori inflaţionişti. Şi atunci mă aştept ca preţurile să crească cel puţin la nivelul inflaţiei. Dacă vom avea inflaţie mai mare, vom avea preţuri mai mari şi la RCA”. 

În aceste condiții, se estimează că trei din zece șoferi nu au RCA. Dacă sunt prinși, rămân fără plăcuțe și iau amenzi de 2000 de lei. Dacă este implicat într-un accident un șofer fără RCA, dosarul de daună se deschide direct la BAAR, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care va plăti despăgubirile dintr-un fond special.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close