O ţară europeană vrea să anuleze permisele şoferilor profesionişti dacă fac accidente mortale. Titi Aur aminteşte de o discuţie de la Min. Transporturilor

Astfel, dacă un şofer profesionist, aflat sub influenţa drogurilor sau a alcoolului, provoacă un accident mortal în Franţa, pe lângă amendă şi pedeapsa cu închisoarea, atunci el va rămâne şi fără permisul de conducere, fără posibilitatea de a-l mai recupera.

Titi Aur a comentat acest subiect la DC Conducem.

"Deci te faci bucătar, ai pierdut meseria asta. Sunt ţări în care se fac lucruri. În una din şedinţele de la Ministerul Transporturilor, nu de mult, acum vreo lună, îmi spuneau domnii de acolo că sistemul românesc este atât de bine pus la punct că cei din Germania au fost uimiţi de cât de bun este sistemul nostru. Eu nu eram pornit pe ceartă, eram la o discuţie pe normele pentru legea 20. Am fost nu neapărat şocat, dar am fost impresionat. Dacă nemţii s-au mirat, uite ce sistem bun avem. Dar discuţia era înainte ca DNA să îl reţină pe Cristian Anton (n.r. şeful ARR).

Când eşti în situaţia asta, să vii să spui că sistemul nostru este perfect, fie nu conştientizezi deloc, fie faci parte din acea grupare ciudat intenţionată. Că nu ştiu să zic dacă e de bine sau de rău. Nu mai ştiu cum să pun discuţia asta. Am momente când am senzaţia că parcă s-ar dori să se facă ceva, şi vin nişte întâmplări care îmi taie orice doză de speranţă.

Numai eu am fost iarna asta la câteva grupuri de lucru, la care nu s-au făcut paşi. Culmea e că acest domn, Cristian Anton, este cel care a dat ordin să se facă grupuri de lucru, să rezolvăm problema cu accidentele. Eu ştiam că se întâmplă lucruri urâte, dar nu am crezut că se ajunge chiar până la nivelul ăsta. După faza asta, sunt descurajat, decepţionat, nu mai înţeleg", a declarat Titi Aur la DC Conducem.