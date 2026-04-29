Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
Angajat acuzat că a furat 104 parbrize după un conflict cu șeful. A fost prins în trafic de polițiști
Data publicării: 20:32 29 Apr 2026

Angajat acuzat că a furat 104 parbrize după un conflict cu șeful. A fost prins în trafic de polițiști
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Poliție. Sursa foto: Freepik

Un bărbat din Ilfov este cercetat pentru furt calificat, fiind acuzat că ar fi sustras 104 parbrize auto de la angajatorul său din Buzău, pe fondul unor neînțelegeri legate de drepturi salariale.

Un bărbat din Ilfov este cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi sustras 104 parbrize auto de la angajatorul său, pe fondul unor neînţelegeri salariale.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii de investigaţii criminale alături de luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale au efectuat o percheziţie domiciliară în judeţul Ilfov, după ce autorităţile au fost sesizate de către reprezentanţii unei societăţi comerciale din Buzău, cu obiect de activitate montarea de lunete şi parbrize auto, cu privire la comiterea unui furt.

"Persoana cercetată ar fi pătruns în incinta societăţii şi ar fi sustras 104 parbrize auto"

"În urma sesizării, poliţiştii au demarat cercetări şi au stabilit în scurt timp că principalul bănuit este un bărbat de 33 de ani, din Ilfov, fost angajat al operatorului economic. Bărbatul ar fi avut anumite neînţelegeri cu fostul angajator, pe fondul unor drepturi financiare ce i s-ar fi cuvenit şi nu i-ar fi fost achitate. Din cercetări a reieşit faptul că, în noaptea de 18 spre 19 aprilie a.c., persoana cercetată ar fi pătruns în incinta societăţii prin utilizarea de chei potrivite şi ar fi sustras 104 parbrize auto, pe care le-ar fi transportat în trei curse", a transmis IPJ Buzău.

Prejudiciul a fost estimat de către reprezentanţii societăţii comerciale la suma de 50.000 lei. Oamenii legii au confiscat mai multe mijloace de probă şi un autoturism.

"Bărbatul a fost depistat în Călăraşi, fiind interceptat în trafic şi condus la sediul poliţiei pentru audieri. În baza materialului probator administrat, poliţiştii de investigaţii criminale din Buzău l-au reţinut pentru 24 de ore", a precizat sursa citată.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat în faţa procurorilor pentru stabilirea unei măsuri preventive, conform Agerpres.

