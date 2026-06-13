Accident grav pe DN7. Patru persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital

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Un grav accident rutier s-a produs, sâmbătă seara, pe DN7.

Patru persoane, printre care se află şi un copil, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier care a avut loc, sâmbătă, pe DN7, în satul Valea Ursului din comuna Bascov.

În accident au fost implicate un autotren şi un autoturism.

Cele patru victime, trei adulţi şi un minor, sunt conştiente, cooperante, iar în urma evaluării de către echipajele medicale şi acordării primului ajutor calificat persoanele au fost transportate la spital, potrivit ISU Argeş.

Pompierii de la Detaşamentele Piteşti şi Bradu, alături de două echipaje SAJ, au intervenit şi au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor.