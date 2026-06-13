Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Accident grav pe DN7. Patru persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital

Accident grav pe DN7. Patru persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 13 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
ambulanta_salvare_112_08862100
Imagine ilustrativă

Un grav accident rutier s-a produs, sâmbătă seara, pe DN7.

Patru persoane, printre care se află şi un copil, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier care a avut loc, sâmbătă, pe DN7, în satul Valea Ursului din comuna Bascov.

În accident au fost implicate un autotren şi un autoturism.

Cele patru victime, trei adulţi şi un minor, sunt conştiente, cooperante, iar în urma evaluării de către echipajele medicale şi acordării primului ajutor calificat persoanele au fost transportate la spital, potrivit ISU Argeş.

Pompierii de la Detaşamentele Piteşti şi Bradu, alături de două echipaje SAJ, au intervenit şi au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
dn7
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri

Parteneri
Cele mai citite știri
x close